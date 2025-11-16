Policía indaga intoxicación mortal por bebida llamada Caballito

San Pedro Sula, Honduras ​​​​​

La Policía continúa las investigaciones en torno a la muerte de siete personas por presunta intoxicación al ingerir alcohol adulterado en la aldea Toloa Adentro, en Mezapa, Atlántida. Las víctimas son José Omar Lara Ruiz (29 años), Israel Alberto Vásquez (44), Gilberto Fuentes López (66), Miguel Ángel Borjas Duarte (37), Lázaro Alfredo García, Lito Rodezno y Jorge Mejía. De acuerdo con familiares, entre el jueves y viernes pasados fallecieron tras presentar dolor de cabeza y estómago, así como vómitos con sangre, luego de departir con el supuesto etílico mortal conocido como Caballito.

Fuentes de la morgue sampedrana señalaron ayer que se recopiló evidencia de los cadáveres de José Omar, Israel Alberto, Gilberto Fuentes y Miguel Ángel, los únicos a los que el Ministerio Público realizó levantamiento, ya que el resto fue enterrado por sus parientes el viernes. Indicaron que todavía ayer se esperaban muestras de la bebida alcohólica para hacer el análisis comparativo con los hallazgos en la orina de los cuerpos y que, además, se buscarían indicios de si las víctimas mezclaron droga con el alcohol, lo que pudo comprometer aún más su salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Informaron que, una vez se tenga toda la evidencia, se determinará si el proceso se desarrollará en los laboratorios de la morgue de San Pedro Sula o en Tegucigalpa. Añadieron que el análisis tardará al menos 20 días para obtener el resultado de causa de muerte de los cuatro cuerpos sometidos a autopsia.

Diligencias policiales

Indira Cantillano, jefa policial en la zona, manifestó que están a la espera de los resultados médico-forenses para determinar si, en efecto, las víctimas murieron por la ingesta de la bebida conocida como Caballito. Aseguró que, tras conocer los hechos, inspeccionaron el lugar donde supuestamente se vendía la bebida, pero no se halló ninguna botella.