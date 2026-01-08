Policía admitirá ante juez su culpabilidad en asesinato del empresario Franklin Villeda

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que la defensa del agente policial Alexis David Ramírez Pérez se acogerá a un procedimiento abreviado, mediante el cual el imputado admitirá su responsabilidad en el asesinato del empresario Franklin Heriberto Villeda Caballero. Villeda Caballero fue asesinado la noche del miércoles 19 de febrero de 2025 en un lujoso hotel de San Pedro Sula. Posteriormente, su cuerpo fue sacado del lugar y quemado en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés.

Por este crimen permanecen prófugos otros dos agentes policiales, Allan Esaú Ponce y Víctor David Cruz Rolando. Asimismo, se mantiene prófugo Rolando Josué Sánchez Salinas, quien se hacía pasar por abogado y asesor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OabiI). El policía Alexis David Ramírez Pérez fue capturado cuando intentaba modificar la escena del crimen en la suite presidencial del hotel donde fue asesinado Villeda Caballero, cuyo cuerpo fue retirado posteriormente para ser incinerado. De acuerdo con las investigaciones, el empresario se reunió en el hotel con Sánchez Salinas, con quien pretendía concretar la compra de un inmueble asegurado por la OABI. Sin embargo, durante el encuentro se produjo un desacuerdo entre ambas partes. Según las indagaciones, Villeda Caballero se habría sentido estafado tras entregar un adelanto por la compra de la propiedad. Al percatarse de que el empresario no concluiría la transacción, Sánchez Salinas y los tres agentes policiales que lo acompañaban presuntamente lo asesinaron para despojarlo de más de siete millones de lempiras que serían utilizados en la negociación.

El policía enfrentaría más de 9 años de prisión

Durante la madrugada del jueves 20 de febrero de 2025, uno de los involucrados salió del hotel y se dirigió a un comercio, donde compró 14 toallas que posteriormente fueron utilizadas para alterar la escena del crimen. Las investigaciones revelan que los agentes trasladaron el cuerpo de Villeda Caballero ocultándolo en un carrito de equipaje del hotel. Luego lo cargaron en un vehículo tipo pick-up, color gris, y tomaron la carretera CA-5 hasta llegar a la aldea Las Vegas, en el municipio de Pimienta, Cortés, donde incineraron el cadáver. En la escena del crimen se encontraron restos de toallas pertenecientes al hotel. Ramírez Pérez fue capturado el mismo día, cuando intentaba suplantar evidencia en la suite presidencial.

El agente fue sorprendido mientras introducía toallas adquiridas ese mismo día, con la intención de sustituir las que habían sido utilizadas durante el crimen y posteriormente abandonadas en el sitio donde fue quemado el cuerpo del empresario. El Ministerio Público informó que el miércoles 7 de enero de 2026 estaba programada la audiencia preliminar en los juzgados correspondientes, dentro del proceso penal seguido contra Ramírez Pérez por el delito de asesinato a título de cómplice, en perjuicio de Franklin Villeda Caballero.