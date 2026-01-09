Polémica Barcelona - Real Madrid: no estaba convocado y jugará la final de Supercopa de España

Conociendo esto, Mbappé tendrá el reto de conseguir su tercer título con el Real Madrid. El francés, tiene al Barcelona como uno de los rivales a los que más goles ha marcado. Con el Real Madrid son seis goles en cinco partidos; los cuatro de la pasada temporada y el logrado en el clásico del Bernabéu del pasado 26 de octubre, en el que, además, falló un penalti y le anularon un tanto por fuera de juego.