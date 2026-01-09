Polémica Barcelona - Real Madrid: no estaba convocado y jugará la final de Supercopa de España

La polémica está servida. Futbolista no estaba convocado para la Supercopa de España y ahora podrá jugar la final entre Barcelona y Real Madrid, situación que ha generado debate en redes sociales.
Real Madrid logró clasificar a la final de la Supercopa de España 2026 tras superar 2-1 al Atlético de Madrid en semifinales, en un partido que los merengues dejaron dudas, pero sacaron el triunfo para pelear por el primer título del año.
Fede Valverde y Rodrygo fueron los autores de los goles del triunfo del Real Madrid para eliminar al Atlético de Madrid, que fue mejor en el campo, pero no pudo concretar sus oportunidades.
Por su parte, el FC Barcelona aseguró su presencia en la final con una abultada victoria 5-0 sobre el Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal. Una paliza en la que los azulgranas fueron superiores en todo.
Raphinha, con un doblete, Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji marcaron los goles de la paliza que le metió el Barça al Athletic de Bilbao.
Así, el Barcelona y Real Madrid disputarán la final de la Supercopa de España el domingo 11 de enero en Arabia Saudita, a partir de las 1.00 PM, horario hondureño.
Barcelona y Real Madrid disputarán la final de la Supercopa de España por cuarta ocasión: Barça 3-1 Madrid | 2022-23, Real Madrid 4-1 Barça | 2023-24, Barça 5-2 Madrid | 2024-25 y Barça vs Madrid | 2025-26.
Pero la polémica ha surgido entorno del Real Madrid por la inclusión de un futbolista que no estaba en la convocatoria oficial que había brindado el club merengues antes del partido frente al Atlético.
La controversia es por la reincorporación de Kylian Mbappé para la final de la Supercopa de España y la pregunta que surge es: ¿podrá jugar el francés contra el Barcelona?
Kylian Mbappé, el mejor jugador del Real Madrid, no fue convocado en la lista para el partido del Atlético de Madrid y ahora debaten el por qué el delantero francés pueda estar en la final frente al Barça.
La razón por la que Mbappé puede jugar la final de la Supercopa de España pese a no estar convocado para la semifinal se basa en su estado físico y su evolución médica, no en un asunto reglamentario de elegibilidad:
1. Lesión y ausencia inicial: Mbappé no fue convocado ni viajó con el equipo para la semifinal contra el Atlético de Madrid porque sufre un esguince de rodilla y el cuerpo técnico y médico decidieron ser prudentes en ese momento para no agravar su lesión. Por eso no figuraba en la lista de convocados para esa fase del torneo.
2. Mejora en su recuperación: Tras ese partido y con varios días de tratamiento y recuperación, el delantero mostró una mejora significativa en su lesión, según informó el entrenador Xabi Alonso y el club.
“Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria”, señaló Xabi Alonso en rueda de prensa.
3. Viaje a Arabia Saudita para la final: Con esa mejoría, el Real Madrid decidió incluirlo en la delegación que viaja para la final y volver a considerarlo disponible para disputar ese partido, con las mismas opciones que el resto de jugadores si su condición física lo permite.
4. Reglamentación sobre convocatorias: En competiciones como la Supercopa de España, no hay una prohibición estricta que impida a un jugador entrar en la lista entre fases del torneo si su club lo comunica y el jugador está registrado y en condiciones de juego.
En resumen: Mbappé no estaba convocado inicialmente por lesión, pero su recuperación suficiente le permite viajar y optar a jugar la final. No existe un veto reglamentario; simplemente su disponibilidad depende de su estado físico y de la decisión del cuerpo técnico.
Conociendo esto, Mbappé tendrá el reto de conseguir su tercer título con el Real Madrid. El francés, tiene al Barcelona como uno de los rivales a los que más goles ha marcado. Con el Real Madrid son seis goles en cinco partidos; los cuatro de la pasada temporada y el logrado en el clásico del Bernabéu del pasado 26 de octubre, en el que, además, falló un penalti y le anularon un tanto por fuera de juego.
Y en total, suma 12 goles en nueve partidos disputados; contando los seis en cuatro encuentros que le marcó al Barça en Liga de Campeones cuando defendía la camiseta del París Saint-Germain.
Otra de las polémicas del Clásico Barcelona vs Real Madrid es la designación arbitral para la final de la Supercopa de España. José Luis Munuera Montero será el árbitro del partido y eso ha generado una avalancha de críticas.