Alejandra Rubio critica a Carlos Eduardo Espina: "Fue muy prepotente"

Alejandra Rubio es una carismática figura pública, conocida por ser directa y auténtica. Esta vez, Carlos Eduardo Espina figuró, pero no por algo positivo como suele hacerlo.
Alejandra fue invitada al pódcast Club de Perros, donde habló de diferentes temas profesionales y hasta privados. Este programa se transmite en varias redes sociales, en el cual participan Walter, Cristhian, y Daniel, con Onel Pineda.
La expresentadora de televisión respondió a una polémica pregunta, la cual pudo haber evitado, pero no fue así. "¿Persona famosa que te caiga mal?", le preguntaron.
Luego de pensar durante unos segundos, Rubio expresó: "Carlos Eduardo Espina, no me gustó cómo era". ¿Cuál es la razón?
"Fue muy prepotente, le quería hacer una entrevista y se comportó muy prepotente, no me gustó eso. Uno tiene que mantenerse con los pies sobre la tierra", complementó Alejandra en referencia al creador de contenido de origen uruguayo.
Hasta el momento Carlos Eduardo no ha respondido a lo dicho por la hondureña, quien afirma que quiso entrevistarlo, pero la interacción no fue como esperaba.
Espina es reconocido a nivel latinoamericano, sus relatos sobre historias y noticias de migración, problemáticas mundiales, leyes y hasta donativos lo han convertido en una figura pública respetada.
Incluso en Honduras ha tenido proyecciones, una de las más conocidas es su apoyo a la Fundación One Thousand Schools de Shin Fujiyama, entregando miles de dólares para la construcción y restauración de centros educativos.
¿Escalará a más? Algunos usuarios ya han opinado al respecto sobre las palabras de Alejandra Rubio. "¿Y eso en qué le afecta a Carlos?"; "Yo también lo veo insoportable, me da esa sensación", "Alejandra tampoco es que caiga muy bien"; "Seguro no le hizo caso", fueron algunos de los comentarios.