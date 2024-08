Ante salida del Ciadi, Honduras se unirá a comisión de la ONU

Desde 1989, Honduras ha sumado 14 demandas en el Ciadi, de las cuales 11 están pendientes y que aún con su salida, seguirán su curso. Estas demandas son de empresas del sector de energía, transporte, infraestructura, inmobiliaria, servicios bancarios y financieros.

“Más que la salida del Ciadi, es la forma en que se está saliendo Honduras es lo preocupante y lo que va a encender las alarmas en otros países y por supuesto en los inversionistas. La salida del Ciadi salió a raíz de las demandas que tienen en el centro de arbitraje, en vez de hacerle frente lo que decidieron fue salirse”, expresó Graco Pérez, abogado experto en Derecho Internacional.

Aunque las demandas recepcionadas hasta ahora seguirán su curso, Pérez explicó que Honduras no está haciendo lo propio para defenderse en el Ciadi y prefirió salirse. “No le están haciendo frente al arbitraje menos al resultado de ese arbitraje que seguramente representará muchos millones de dólares, que Honduras deberá pagar tarde o temprano”, sentenció.

Son 165 países los que conforman el Ciadi y Honduras sería el único de la región centroamericana en no estar dentro del centro internacional de arbitraje, lo que lo deja en una clara desventaja competitiva. “Definitivamente esto es una desventaja, súmele a todas las malas condiciones para atraer inversión, la salida del Ciadi, como que no fuera suficiente la inseguridad jurídica, que eso es parte de la inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, falta de dólares, el apoyo que se le está dando a Venezuela. No se crean condiciones atractivos para la inversión”, agregó Pérez.

Ante el reemplazo del Ciadi por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) de las Naciones Unidas, el experto opinó que “si ya se salió del Ciadi, lo único que le queda es esa comisión, ahora todo lo va a dirigir hacia allá y si hay países, inversionistas que prefieren el Ciadi, obviamente no harán inversiones en Honduras”.

El excanciller Carlos López Contreras, manifestó que el Ciadi, creado para proyectar una mayor confianza en el sistema de solución de conflicto entre un inversionista privado y el Estado, no se comprende como Honduras puede promover una imagen de un país que ofrece seguridad a la inversión si se sale de este centro de arbitraje en el que están más de 160 países.

“Un Estado al someterse a un arbitraje internacional con un sistema como el del Ciadi lo hace en el ejercicio de la soberanía, es decir pone ciertos limites con el fin de promover la inversión y el desarrollo de un país”.

Añadió que al posible inversionista le entrarán “sospechas”, sobre que Honduras se haya retirado del Ciadi, algo preocupante ya que en el país se carece de seguridad jurídica.