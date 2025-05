Economistas prevén que el dólar cerrará 2025 por debajo de los 27 lempiras

San Pedro Sula, Honduras

El dólar no alcanzará los 27 lempiras en su valor de venta durante 2025, aunque la tendencia es al alza y podría llegar a los 26.80 lempiras, advierten expertos en economía.

Palencia advirtió que en los últimos seis meses la devaluación del lempira ha seguido un ritmo acelerado, lo que podría llevar a superar el 5 % si el BCH no toma medidas para contener su impacto en la economía nacional.

A través del mecanismo de subasta de divisas, el BCH ha logrado controlar la demanda. Este sistema, vigente desde 1994 hasta 2021 y retomado en abril de 2023, ha generado críticas entre empresarios y comerciantes que consideran que la medida limita la capacidad de adquirir dólares para cumplir con pagos de importaciones.

Según Palencia, “es un control necesario, pero no debe ser permanente. No puede un país tener ese control severo sobre la compra de divisas, debe ser algo temporal y ya no está siendo temporal”.

Para contrarrestar los efectos de la devaluación, propone fomentar el desarrollo económico, reducir importaciones mediante el impulso a la producción nacional y atraer nuevas inversiones. Sin embargo, advierte que la inseguridad jurídica y social son obstáculos clave.