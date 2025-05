El desgarrador relato de una abuelita que depositó más de L 800,000 en Koriun

Honduras.

Con el rostro marcado por la angustia y las lágrimas, la mujer relató que depositó en la firma 780 mil lempiras, dinero que no le pertenecía del todo.

La mayor parte de esa cantidad, 700 mil lempiras, era fruto del esfuerzo de su nieta, quien migró de forma irregular a Estados Unidos con el anhelo de construir su vivienda en Honduras.



El resto lo aportó la propia doña Trinidad con ayuda de sus hijos, confiando en que los intereses ofrecidos por la empresa les permitirían hacer crecer el capital.

“Ella me mandaba el dinero porque soy su abuela”, dijo a Noticieros Hoy Mismo. “Yo lo guardaba en el banco, pero un día le conté de Koriun, de que daban buenos intereses, y me dijo: ‘Abuela, métalo ahí porque uno no sabe cuándo lo van a regresar’”, relató.