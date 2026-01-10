Flick dice lo que nadie se atreve en Barcelona sobre Mbappé y habla del Real Madrid

Yeda, Arabia Saudita.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que tiene “buenas sensaciones” respecto a su equipo de cara a la final de la Supercopa de España del domingo contra el Real Madrid, en un partido para el que Lamine Yamal, tras ser suplente en las semifinales contra el Athletic Club de Bilbao, tiene “posibilidades” de volver a la titularidad. “El Real Madrid tiene jugadores fantásticos. Su cualidad es increíblemente alta y es todo lo que puedo decir de ellos, pero lo importante es cómo jugamos nosotros. Queremos ganar un título, contra el Real Madrid, y no hay más motivación que esta”, dijo en rueda de prensa. “Yo solo estoy enfocado en mi equipo. Para mí es solo un partido. Si ganas, tendrás más confianza, es normal. Mañana es un partido importante y queremos jugar a nuestro mejor nivel. Tengo buenas sensaciones respecto a mi equipo y a lo que podemos mostrar, de poder jugar a nuestro mejor nivel. Lo que pase en el Real Madrid no es mi trabajo”, aseguró sobre si la final tiene doble premio porque, en caso de ganar, incrementarían las dudas en el conjunto blanco.

El técnico germano no quiso colgar a su equipo la etiqueta de favorito, aunque llegue en mejor estado de forma que su rival. “Para mí, una final es diferente. Una final es una final. Y contra el Real Madrid, un clásico, es lo que todos queremos ver. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar”, señaló. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. “No lo veo así. Fue solo un partido. Y después de la derrota nos recuperamos y hemos jugado mejor. Siempre es solo un partido. Somos el Barcelona y queremos ganar. Mi equipo está muy concentrado y estoy orgulloso de ello. Mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel”, declaró sobre si les motiva más de cara a la final el haber perdido el clásico anterior.

La duda con Lamine Yamal y elogio a Mbappé

Por otro lado, Flick no quiso dar pistas sobre si Lamine Yamal, suplente en las semifinales contra el Athletic debido a problemas estomacales, será titular en la final del domingo. “Puede empezar. Todos están listos para salir de inicio o ser suplentes”, contestó. Una alineación titular que perfilará en el último entrenamiento, el sábado por la tarde en Yeda (Arabia Saudita). “Estoy muy feliz con el rendimiento que tuvimos el último partido, pero tenemos más opciones. Tenemos un último entrenamiento esta tarde y ya veremos para mañana. “Lo importante es que tenemos opciones en todas las posiciones, no será una decisión fácil, pero lo importante es el equipo y ganar esta final”, aseguró.

Además, ponderó la figura del francés Kylian Mbappé, quien llegó a Yeda el viernes por la noche tras perderse la semifinal por un esguince de rodilla. “Mbappé es el mejor delantero en la actualidad. Anota un montón de goles y es un clase mundial”, dijo.

‼️ Flick se rinde a Mbappé: “Actualmente es el mejor delantero”



