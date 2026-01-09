Barcelona apunta a un central, Real Madrid recibe oferta y fichaje del City

El mercado de pases invernal sigue su curso y estos son algunos de los movimientos.
Thiago Almada está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Palmeiras. El club brasileño ya presentó una oferta formal de 20 millones de euros para hacerse con los servicios del mediocampista argentino.
Yannick Ferreira Carrasco podría salir del Al Shabab durante este mercado de invierno. Según informó Fabrizio Romano, la Juventus se encuentra entre los clubes interesados en el extremo belga.
De acuerdo con Tuttosport, la Juventus está muy próxima a cerrar el fichaje de Marcos Senesi de cara a junio. El central argentino actualmente milita en el Bournemouth.
El Inter Miami anunció este viernes la incorporación del mediocampista argentino David Ayala, procedente del Portland Timbers, quien firmó contrato hasta finales de 2026.
Micky van de Ven se suma a la lista de intereses del Barcelona para el próximo verano. El central desea salir del Tottenham y estaría dispuesto a dar el salto a LaLiga.
Marc Bernal podría abandonar el Barcelona en una cesión. El mediocampista aparece en la órbita del Girona, aunque por el momento no hay nada oficial y todo se mantiene en el terreno de los rumores.
Bukayo Saka firmó un nuevo contrato con el Arsenal por cinco temporadas, válido hasta junio de 2031. El acuerdo se cerró tras meses de negociaciones y un pacto verbal previo, según informó el club.
Antoine Semenyo se convierte en nuevo jugador del Manchester City, donde lucirá el dorsal 42 en homenaje a Yaya Touré. El traspaso se cerró por 62 millones de libras, más 1,5 millones adicionales, incluyendo cláusula de futura venta. El contrato será válido hasta junio de 2031 y se firmó hoy.
La revisión médica de João Cancelo, que estaba prevista para hoy, se aplazó hasta mañana mientras se ultiman los últimos detalles de su fichaje.
El Watford está muy cerca de cerrar un acuerdo por Edoardo Bove, al mismo tiempo que la Roma procede a la rescisión de su contrato.
El Barcelona ya informó al entorno de Marcus Rashford sobre su intención de contar con él más allá de junio de 2026. En el club están muy satisfechos con su rendimiento y desean retenerlo a largo plazo.
El Tottenham alcanzó un acuerdo para fichar al lateral izquierdo brasileño Souza, procedente del Santos. La operación se cerró por 15 millones de euros como apuesta a largo plazo, en colaboración con la agencia Bertolucci Sports, y el jugador ya está listo para viajar.
Umar Sadiq ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia, tras el acuerdo alcanzado con la Real Sociedad. El delantero firmó hasta junio de 2028.
Gran noticia para Roony Bardghji en la previa de la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid: el Barcelona confirmó que pasará a formar parte del primer equipo de manera definitiva. Vestirá el dorsal 19, anteriormente utilizado por Lamine Yamal, hasta el final de la temporada.
Mario Balotelli regresa al fútbol de forma inesperada. El delantero italiano, sin equipo desde principios de 2025, firmará por dos años y medio con el Al-Ittifaq emiratí, que se convertirá en su duodécimo club, según informó Gianluca Di Marzio.
Según el diario turco Fotomac, el Galatasaray tiene como objetivo al defensor del Real Madrid, Antonio Rüdiger. El central alemán, de 32 años, finaliza contrato en junio de 2026 y aún no ha definido su futuro, con varios clubes atentos a su situación.