Salma Flores sobre noviazgo con Davis Flow: "Nunca digas nunca"

Para empezar, fue consultada sobre su pelea con Alejandra, a quien dijo que no conocía. "Yo ya no tengo que dar declaraciones de nada. Yo no conocía a esa mujer, es la primera vez que sabía de ella, no sabía de su existencia. Está tocando un tema al cual ella no le compete; primero, porque yo no me meto con ella. Segundo, porque soy una mujer que hace sus cosas sola, no necesito andar denigrando a nadie", inició diciendo Flores.