Salma Flores sobre noviazgo con Davis Flow: "Nunca digas nunca"

La creadora de contenido oriunda de Nicaragua, Salma Flores, se mantiene en el epicentro de la polémica desde que es vinculada sentimentalmente con el tiktoker hondureño Davis Flow.
Esta vez, fue llamada en vivo durante la transmisión del pódcast El Lengüetazo, al cual la joven atendió y habló sobre diferentes puntos, entre ellos el pleito con Alejandra Rubio y los rumores de una relación entre ella y Davis.
Para empezar, fue consultada sobre su pelea con Alejandra, a quien dijo que no conocía. "Yo ya no tengo que dar declaraciones de nada. Yo no conocía a esa mujer, es la primera vez que sabía de ella, no sabía de su existencia. Está tocando un tema al cual ella no le compete; primero, porque yo no me meto con ella. Segundo, porque soy una mujer que hace sus cosas sola, no necesito andar denigrando a nadie", inició diciendo Flores.
"Nunca me imaginé porque ella me seguía en TikTok. Era una fan de aquellas, y yo cuando miré el problema la empecé a seguir, está bueno el chisme pensé; creí que era jodedera, pero ella comenzó a poner cosas", continuó.
"Ya no tengo nada que decir, solo que Dios la bendiga y que no se ande metiendo en cosas ajenas porque la boca trae muchos problemas. Uno después cuando está montado en el barco ya no sabe qué hacer", complementó Salma.
"Ella empezó ofendiéndome a mí, allí nadie dijo nada. ¿Acaso yo culeé encima de ella o le quité el marido, o qué fue lo que le hice yo? Respeto requiere respeto. Que ella haga lo que quiera con su vida, no me meto en la vida de nadie. Yo entiendo que soy figura pública y la gente puede dar comentarios, pero la gente. Que venga un creador de contenido y que sabe cómo es el medio, es un pasado", argumentó la tiktoker, quien espera cerrar un capítulo con Alejandra.
Salma también fue consultada sobre si tendría una pelea boxística profesional con Rubio, y sin dudarlo, Flores dijo que pelearía con alguien que le diera números porque ella los aportaría de igual forma. "Yo ahí no ganaría absolutamente nada. Yo la vine a prender a ella, aunque diga que no".
Finalmente, a la creadora digital le preguntaron por Davis. Jorge Cordero le dijo: "¿Si Davis se separa...? pero Salma sin dejarle terminar la pregunta contestó: "No le daría la oportunidad, no creo hacerlo", lo cual desató risas entre los panelistas por la rapidez de la nicaragüense para responder.
Posteriormente, Cordero volvió a preguntarle si en caso de que Davis Flow se divorcie oficialmente de Elsa Oseguera, le daría una oportunidad. Esta vez, su respuesta varió un poco. "Uno nunca dice nunca", lo cual detalló asegurando que eso podría dañar la bonita amistad que tienen. "
"Ya me pasó una vez, que dañé una amistad por iniciar una relación. Cuando uno es novia de alguien se pierden esas cosas de la amistad. Yo con él (Davis) me siento muy bien siendo amigos; tenemos una conexión súperbonita, platicamos cosas de nosotros, nos aconsejamos y creo que hasta allí estamos bien", con lo cual deja una puerta mínima abierta a una relación, pero por ahora todo apunta a solo una amistad con mucha confianza.