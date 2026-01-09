Fuerte temblor de 5.0 sacude varias zonas de Honduras

Cortés, Honduras.

Un sismo de 5.0 grados en la escala de Richter fue reportado la tarde de este viernes en varias zonas de Honduras, especialmente en la región norte.

De acuerdo con información oficial de Copeco, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:28:39 p. m., con una profundidad de 1 kilómetro, y tuvo su epicentro a 66 kilómetros de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño. Además, el sismo se localizó a 267 kilómetros de Tegucigalpa, según el reporte preliminar.

Copeco, a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), detalló que el evento sísmico se registró en las coordenadas 16.43 N de latitud y 87.84 W de longitud.