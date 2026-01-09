  1. Inicio
Fuerte temblor de 5.0 sacude varias zonas de Honduras

Un sismo de magnitud 5.0 puso en alarma a Honduras la tarde de este viernes.

Un fuerte temblor de magnitud aproximada 5.0 se registró la tarde de este viernes 9 de enero.
Cortés, Honduras.

Un sismo de 5.0 grados en la escala de Richter fue reportado la tarde de este viernes en varias zonas de Honduras, especialmente en la región norte.

De acuerdo con información oficial de Copeco, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:28:39 p. m., con una profundidad de 1 kilómetro, y tuvo su epicentro a 66 kilómetros de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño. Además, el sismo se localizó a 267 kilómetros de Tegucigalpa, según el reporte preliminar.

Copeco, a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), detalló que el evento sísmico se registró en las coordenadas 16.43 N de latitud y 87.84 W de longitud.

Además de Honduras, el temblor fue percibido en Belice y Guatemala, debido a la cercanía del epicentro con la región del Caribe occidental.

En ciudades como San Pedro Sula, pobladores reportaron una sacudida breve pero intensa, lo que generó alarma entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales de consideración. Asimismo, aseguraron mantener un monitoreo constante y recomiendan a la población mantener la calma.

