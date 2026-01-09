Erick Puerto admite ofertas de clubes y apunta a volver a la Selección

Erick Puerto se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado hondureño tras su destacada actuación en el torneo anterior, donde peleó el liderato de goleo y despertó el interés de varios clubes. El delantero reconoció que han existido ofertas y acercamientos, incluso desde el extranjero, pero aseguró que ha manejado el tema con calma, enfocado en su crecimiento profesional y en tomar la mejor decisión para su carrera deportiva.
De cara al nuevo campeonato, Puerto dejó claros sus objetivos: superar su registro goleador, seguir ayudando al Platense y aspirar a una oportunidad en la Selección Nacional. Sobre su futuro, explicó que confió plenamente el manejo de las negociaciones al presidente Cristian Andrés, a quien le encargó evaluar las propuestas y buscar la opción que represente mayor beneficio para su desarrollo, sin perder de vista el compromiso que mantiene con el club porteño.
Estamos con Gio Puerto, uno de los goleadores del campeonato anterior. Yío, ¿cómo fue esa primera experiencia en Primera División?
Muy bonito, muy contento de lo que pude haber logrado con el equipo. Ahora lo que toca es pensar en este nuevo torneo y seguir haciendo las cosas bien.
Terminaste con 17 goles, rozando ahí con Messiniti y Rodrigo Oliveira. ¿Cuál es tu objetivo para este segundo campeonato?
Pues tratando de superar eso y mejorando para poder ayudar al equipo y superar esa fase también.
Yío, supongo que hay equipos que por ahí te estuvieron llamando y, ante todo este interés, decidiste quedarte en Platense.
Sí, creo que todo eso lo mantuvo en la comunicación con el presidente. Le he dejado ese trabajo a él para no estarme disociando del equipo. Lo estamos tomando de la mejor manera y vamos a buscar la mejor opción.
Se viene el nuevo proceso de la Selección Nacional. ¿Apuntas a estar en esta nueva eliminatoria?
Primeramente Dios se me dio la oportunidad de estar ahí y voy a trabajar para conseguirlo.
¿Qué te dicen tus padres, qué te dice tu familia luego de que sos el hombre del momento, el delantero más cotizado del mercado hondureño?
Ellos están muy contentos, muy felices por ver todo lo que he logrado, porque saben de todo lo que he trabajado y todo lo que he pasado. Ahí me siguen apoyando y diciéndome lo mejor.
¿Del extranjero te han hablado, te han escrito, te han asociado con algún equipo que vos sepás?
Sí, el presidente me ha dicho que ha tenido conversaciones con varios equipos, y siempre buscando la mejor opción y el beneficio para mí, para seguir mejorando y creciendo.
Georgie Bienvenido, ¿qué te dice, qué te aconseja?
Con él muy bien. La amistad con él es excelente, es una gran persona, un gran jugador, y sigo aprendiendo poco a poco de él.
Y sobre esto, cuando finalizó este campeonato, ¿te imaginabas vos estar peleando ese podio de los goleadores?
Son cosas que uno no se imagina, pero con el tiempo van sucediendo. Cada partido iba goleando y quería más, y es mi meta seguir mejorando en eso y seguir ayudando al equipo.
¿Tienes alguna promesa a Dios por si te da algún objetivo que quieras cumplir?
Sí, el objetivo es primeramente salir del país para poder ayudar más a la selección, ayudarme a mí mismo a mejorar y crecer más, y primeramente Dios se me dé la oportunidad de ayudar a mi familia, más que todo.
Y ahora que los equipos ya te conocen, ¿de qué deben cuidarte, Gio Puerto?
Yo voy a seguir trabajando y ellos van a hacer su trabajo de quererme marcar y todo, pero tengo que seguir aprendiendo cosas nuevas.