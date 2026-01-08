  1. Inicio
Tabla goleadores Honduras: Messiniti sufre y se conoce al ganador; sorpresas

No pudieron marcar en la final: así quedó la tabla de goleadores del Apertura 2025 y se conoce al ganador.

Así quedó la tabla de goleadores del torneo Apertura 2025: finalistas se quedaron sin el premio.
14. Leider Anaya (CD Choloma) -- Pese al mal desempeño de su equipo, Anaya firmó 6 anotaciones a lo largo del torneo Apertura 2025.
13. Jorge Benguché (Olimpia) -- El 'Toro' no pudo marcar en los dos partidos de la final del Apertura 2025 y se estancó con 6 anotaciones.
12. Dereck Moncada (Olimpia) -- El juvenil de los Albos tampoco anotó en la cita final, pero durante el transcurso del torneo Apertura 2025 acumuló 6 goles.
11. John Kleber (Motagua) -- El brasileño quedó eliminado en las triangulares con los Azules y se quedó con 6 goles.
10. José Mario Pinto (Olimpia) -- El jugador del cuadro albo marcó el único gol de Olimpia en la final de vuelta y le dio el campeonato. Ese fue su séptimo gol del certamen liguero.
9. Yemerson A. Cabrera (Olancho FC) -- El juvenil fue una de las sorpresas en el Apertura 2025 de la Liga Nacional y acumuló 8 anotaciones.
8. Ángel Tejeda (Génesis PN) -- Aunque su equipo no avanzó a las triangulares del Apertura 2025, acumuló 8 goles a lo largo del torneo.
7. Rubilio Castillo (Marathón) -- "Ruruca" anotó el empate ante Olimpia (2-2) en la final de ida y los dejó con vida para el juego de vuelta. Lamentablemente, hoy no anotó y se quedó con 8 anotaciones en la tabla de goleadores del Apertura 2025 de Honduras.
6. Yustin Arboleda (Olimpia) -- El delantero se hizo presente en el juego de ida de la final y sumó un total 8 anotaciones en el torneo Apertura 2025.
5. Josué Villafranca (Juticalpa FC) -- Aunque no avanzaron a las triangulares, el atacante firmó 9 goles a lo largo del torneo.
4. Alexy Vega (Marathón) -- No pudo marcar en la final ante Olimpia, pero aún así se quedó en la cuarta posición con sus 13 goles.
3. Erick "Yio" Puerto (Platense FC) -- El juvenil catracho tuvo una increíble temporada con los Tiburones y aunque se quedó en las triangulares, acumuló 17 anotaciones.
2. Nicolás Messiniti (Marathón) -- El goleador del conjunto verdolaga se esperaba que se hiciera presente en la final de vuelta, pero no lo logró. Quedó con 18 goles en su primer torneo en el fútbol hondureño, solo 1 detrás del máximo goleador del torneo nacional.
1. Rodrigo de Olivera (Olancho FC) -- El delantero charrúa fue la sensación del torneo y se quedó con el título de goleo con 19 anotaciones.
Rodrigo de Olivera se coronó campeón de goleo en Honduras, Messiniti se queda a las puertas luego de no marcarle a Olimpia en la final y sin futbolistas del Albo en el top 5.
