Real España receta goleada a Platense en amistoso: se estrenó un fichaje

Jeaustin Campos comenzó a aceitar su máquina y en este 2026 promete dar mucho más ya con el rodaje y conocimiento necesario para saber qué piezas son las que le faltaban a su Real España.
Este viernes el elenco aurinegro se presentó en el estadio Olímpico para encarar un amistoso contra el Platense de Raúl Cáceres y ahí los del tico vencieron 3-0 a los selacios en un duelo de preparación previo al inicio de campeonato.
Los goles del Real España en este partido que fue a puertas cerradas fueron obra del más reciente fichaje, el volante argentino Gonzalo Ritacco, y selló la paliza aurinegra con un doblete el atacante César Romero.
El partido le sirvió a ambos técnicos para probar sus incorporaciones de cara al Torneo Clausura 2026, donde buscarán bajar del cetro al bicampeón Olimpia. Jeaustin Campos echó a andar a Juan Manuel Capelutto haciendo mancuerna en defensa con Devron García, como también vio la calidad de Ritacco en el mediocampo.
Aparte de ver de igual forma a David Sayago, atacante argentino que llega del Arsenal de Sarandí, el cuerpo técnico evaluó a Moisés Mendoza, un extremo de 21 años que llegó del Deportes Savio de la segunda división y que busca un puesto en el club sampedrano.
Por su parte, Cáceres y los tiburones porteños se llevan una derrota que les deja mucho aprendizaje y evaluando de igual forma a jugadores como Rembrandt Flores, Carlos Castellanos y Yoel Castillo quienes se suman a un equipo que sufrió dos sensibles bajas como las de Carlos Pérez y Aldo Fajardo.
Tanto Real España como Platense esperarán la reunión de la Liga Nacional para saber qué fecha es el inicio que tienen en el calendario del Torneo Clausura 2026, documento que aún la profesional hondureña no tiene elaborado.