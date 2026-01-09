Real España receta goleada a Platense en amistoso: se estrenó un fichaje

San Pedro Sula, Honduras.

Jeaustin Campos comenzó a aceitar su máquina y en este 2026 promete dar mucho más ya con el rodaje y conocimiento necesario para saber qué piezas son las que le faltaban a su Real España.

Este viernes el elenco aurinegro se presentó en el estadio Olímpico para encarar un amistoso contra el Platense de Raúl Cáceres y ahí los del tico vencieron 3-0 a los selacios en un duelo de preparación previo al inicio de campeonato.

Los goles del Real España en este partido que fue a puertas cerradas fueron obra del más reciente fichaje, el volante argentino Gonzalo Ritacco, y selló la paliza aurinegra con un doblete el atacante César Romero.