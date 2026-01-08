Olimpia con seis salidas y sorprende con estos fichajes para buscar el tri

Luego de conquistar la copa número 40 de su historia esto es lo que sucede en la plantilla del Olimpia. Altas, los que llegarían, bajas confirmadas, renovaciones listas y los que están pendientes.
Olimpia conquistó este miércoles 7 de enero su título número 40 de la historia al vencer a Marathón y de esta forma igualó a Saprissa como el más ganador de Centroamérica.
Eduardo Espinel, técnico uruguayo bicampeón en Honduras, llegó a un arreglo con la directiva del León antes de finalizar el torneo Apertura. Firmó por un año más con Olimpia.
El zaguero central uruguayo Emanuel Hernández estampó su firma para aumentar su vínculo con Olimpia a finales de diciembre.
Otros de los que ha renovado con Olimpia es el extremo Michaell Chirinos.
El colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda también extendió su vínculo con Olimpia.
Marcos Montiel: El centrocampista uruguayo es la primera baja confirmada del Olimpia.
Se va del Olimpia: Dereck Moncada, extremo de 18 años, fichó por el Necaxa de México, pero es cedido en préstamo al Internacional Bogotá de Colombia.
El portero colombiano Andrés Salazar estaría siendo una de las bajas del Olimpia debido a su bajo nivel mostrado.
El zaguero uruguayo Facundo Queiroz es otro de los que no entraría en los planes del Olimpia de cara a la próxima campaña.
Josman Figueroa: El volante zurdo es uno de los que se iría del Olimpia de cara a la próxima campaña.
Solani Solano: Trasciende de que el jugador no entra en los planes de Espinel y por lo tanto no seguirá en Olimpia.
José Mario Pinto fue el héroe de la final ante Marathón y su salida al extranjero está pendiente.
Jorge Álvarez cerró el torneo Apertura de titular y desde Costa Rica se informa el seguimiento de la Liga Deportiva Alajuelense.
El argentino Agustín Mulet terminó siendo titular en el Olimpia, le quedan 6 meses de contrato.
Elison Rivas también solamente cuenta con otros 6 meses de contrato en el Olimpia.
Fichaje confirmado: El mediocampista José Raúl García vuelve al Olimpia tras su préstamo en Lobos UPNFM.
Fichaje: Félix García también destacó como lateral derecho en Lobos UPNFM y vuelve al Olimpia al finalizar el préstamo.
Moisés Rodríguez vuelve al Olimpia luego de ser dado de baja de Génesis PN tras el préstamo.
El meta Onán Rodríguez no ha renovado con Real España y Olimpia está interesado.