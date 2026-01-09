“No lo soy”: Kendall Jenner aclara versiones que circulan en Internet

Kendall Jenner desmintió públicamente las especulaciones que circulan en Internet sobre su orientación sexual durante una reciente aparición en un podcast.
La modelo y empresaria, de 30 años, abordó el tema en el episodio del viernes 9 de enero del podcast In Your Dreams, conducido por Owen Thiele. Allí se refirió a los rumores que la señalan como una supuesta “lesbiana encubierta”.
“Luego está todo un sector de Internet que piensa que soy lesbiana”, dijo Jenner durante la conversación. “¿Quieres saber qué es lo que realmente me molesta? Lo mal que se comporta la gente al respecto”, añadió. Según explicó, no percibe esos comentarios como gestos de inclusión, sino como ataques malintencionados.
“No es algo así como una bienvenida diciendo: 'Oye, si lo fueras, sí, únete'. No es amable. Es muy malintencionado. Es como: '¿Qué demonios estás haciendo?'”, expresó.Jenner aclaró que no se identifica como gay, pero aseguró que lo diría abiertamente si así fuera. “Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos para la mayoría”, señaló la integrante de la familia Kardashian.
“No digo que sea fácil, pero conociéndome y sabiendo cómo me gustaría vivir mi vida, creo que a estas alturas ya lo habría hecho. No tendría ningún problema en serlo”.También cuestionó la narrativa que sugiere que estaría ocultando su sexualidad por razones comerciales. “He visto cosas realmente malas que dicen: ‘Es malo para el negocio’, y yo pienso: ‘¿Qué? ¿Cómo?’. No lo entiendo”, afirmó.“En resumen, a día de hoy, no lo soy”, concluyó. “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”.
A lo largo de los años, Kendall Jenner ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras públicas, como su romance adolescente con Harry Styles.
Después del británico, Kendall sostuvo una relación de dos años con el jugador de la NBA Devin Booker.
Más recientemente, mantuvo una relación con el rapero Bad Bunny, aunque una fuente citada por People indicó que la pareja decidió separarse a fines de 2023.
Pese a esta franqueza sobre su sexualidad, Jenner ha reiterado en distintas ocasiones su preferencia por mantener su vida amorosa fuera del foco mediático. En 2021, Farnaz Farjam, productora ejecutiva de Keeping Up with the Kardashians, explicó que la modelo tenía una regla clara al respecto.
“Kendall siempre ha tenido esta regla: sentía que tenía que estar con alguien al menos un año antes de dejarlo formar parte del programa, porque no siempre sabe cuáles son las intenciones de la gente”, dijo Farjam. “Por eso mantuvimos su vida personal al margen”.
En una entrevista con Vogue Australia en 2019, Jenner reforzó esa postura. “Para mí, muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y mis relaciones. Personalmente, creo que sacar las cosas a la luz pública lo complica todo mucho más”, afirmó.