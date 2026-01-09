Migrante hondureño muere mientras permanecía bajo custodia de ICE en Texas

Texas, Estados Unidos.

Un hondureño de 42 años falleció el 5 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras permanecer varias semanas detenido en centros de procesamiento migratorio Texas. Se trata de Luis Gustavo Núñez Cáceres, quien murió alrededor de las 4:31 de la madrugada en un hospital de Conroe, Texas, luego de presentar complicaciones médicas severas relacionadas con una insuficiencia cardíaca, según confirmaron las autoridades migratorias estadounidenses.

De acuerdo con el informe oficial de ICE, Núñez fue arrestado el 17 de noviembre de 2025 durante un operativo en Houston y trasladado inicialmente al Centro de Procesamiento Montgomery, en Conroe. Posteriormente, el 25 de noviembre fue reubicado en el Centro de Procesamiento Joe Corley, en la misma ciudad. El 23 de diciembre de 2025, el hondureño fue trasladado de emergencia a un hospital de la red HCA en Conroe, luego de sufrir una exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva, condición que, según ICE, ya padecía desde antes de su detención. El reporte médico indica que el 31 de diciembre Núñez presentó múltiples emergencias médicas que pusieron en riesgo su vida, por lo que fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento el 5 de enero.