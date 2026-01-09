Famoso entrenador casi se ahoga junto a su familia: fueron a un “lugar prohibido”

Lo que iba a ser un día de diversión terminó en tensión: Martín Demichelis y sus hijos necesitaron ser rescatados por los guardavidas tras meterse en un lugar peligroso.
Martín Demichelis y su familia disfrutaban de unas vacaciones de verano en Punta del Este, cuando un inesperado peligro los sorprendió en la playa.
La familia decidió darse un baño en Laguna Escondida, una playa conocida por sus fuertes corrientes y donde bañarse está prohibido.
Junto a Martín estaban sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma, además de una sobrina que también se encontraba con ellos.
Lo que comenzó como un momento de diversión se convirtió rápidamente en una situación de riesgo: la corriente empezó a arrastrarlos mar adentro.
Sin dudarlo, los socorristas se acercaron hasta donde la familia se encontraba y comenzaron el rescate.
La familia intentó salir del agua, pero la fuerza de la marea les dificultaba avanzar, generando momentos de angustia y tensión.
Afortunadamente, dos guardavidas que estaban fuera de servicio y practicaban surf en la zona vieron la situación.
Gracias a su rápida intervención, Martín, sus hijos y la sobrina pudieron ser rescatados sin que sufrieran ningún daño físico.
El episodio ocurrió el 31 de diciembre, justo en plena tarde de Año Nuevo, aumentando la preocupación por el bienestar de los chicos.
La noticia generó impacto en los medios, que destacaron la valentía de los guardavidas y lo cerca que estuvo la familia de sufrir un accidente grave.
En redes sociales, Evangelina Anderson, madre de los niños y ex pareja de Demichelis, expresó su alivio con un emotivo mensaje de agradecimiento.
“Gracias Dios por absolutamente todo”, fue el mensaje que dejó.
Hasta,el mmomento el exjugador y entrenador no ha dado declaraciones de lo ocurrido.
Tras el gran susto, todo quedó únicamente en una mala experiencia.