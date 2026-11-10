El estado de salud del exdiputado y exministro Ramón Soto: "Es un problema muy grave"

Tocoa, Colón. La Alcaldía de Tocoa oficializó la entrega de una donación económica de 150,000 lempiras a favor de Ramón Soto, exministro de Copeco y exdiputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), ante el severo deterioro que presenta su estado de salud. La ayuda presupuestaria fue impulsada ante la corporación municipal por el vicealcalde Boris Reyes, quien justificó la medida por el alto costo que implica el tratamiento médico que requiere el excongresista por Colón en el período 2022-2026.

"Es un acto humanitario de parte de las autoridades municipales. Hicimos la moción y presentamos los motivos", afirmó Reyes tras explicar que la propuesta original era de 200 mil lempiras. "Tomamos a bien considerando la situación crítica que tiene de hacer la propuesta y todos los regidores acuerparon la moción", añadió el funcionario, confirmando que "fueron 150 mil lempiras y ya se le entregaron a él por parte de la Alcaldía de Tocoa".