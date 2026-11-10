  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula

San Pedro Sula recibe el Congreso Móvil, donde diputados debaten proyectos de infraestructura e iniciativas para Cortés y el Valle de Sula

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 14:52 -
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
1 de 12

El Gimnasio Municipal de San Pedro Sula se convirtió este martes en la sede de las jornadas del Congreso Móvil, donde diputados debaten iniciativas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo de Cortés y otras regiones del país.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
2 de 12

Las imágenes de la jornada muestran los preparativos, la organización de las instalaciones y la llegada de los parlamentarios que participarán en las sesiones programadas durante dos días en la ciudad industrial.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
3 de 12

La actividad busca acercar el trabajo del Poder Legislativo a las distintas regiones del país y abrir espacios para discutir las principales necesidades de sus habitantes, con especial atención a los municipios del departamento de Cortés.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
4 de 12

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, detalló que, más del 90 % de los temas que se discutirán corresponden a iniciativas de interés para Cortés.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
5 de 12

Zambrano indicó que durante la primera jornada participarían los diputados de Cortés, mientras que las sesiones continuarían al día siguiente, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
6 de 12

Uno de los principales puntos abordados es la aprobación de proyectos de infraestructura y la inversión prevista para el departamento.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
7 de 12

El titular del Legislativo aseguró que se contemplan más de 8,000 millones de lempiras en fondos nacionales y cerca de 600 millones de dólares en préstamos externos ya autorizados.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
8 de 12

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Zambrano, estas inversiones representarían más de 23,000 millones de lempiras para Cortés durante los próximos años, mediante diferentes proyectos y obras.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
9 de 12

El presidente del Congreso sostuvo que la instalación de este espacio legislativo permitirá establecer una base de trabajo entre el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, las alcaldías y diputados de diferentes partidos políticos.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
10 de 12

Por su parte, la diputada liberal por Cortés, María López, consideró que la llegada del Congreso Móvil representa una oportunidad para presentar mociones e impulsar iniciativas legislativas que respondan a las necesidades de la población del Valle de Sula.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
11 de 12

Zambrano también defendió la importancia de dar mayor atención a Cortés, al señalar que sus habitantes contribuyen al desarrollo económico del país y esperan que ese aporte se traduzca en obras y proyectos para sus familias.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula
12 de 12

Las jornadas del Congreso Móvil continuarán el resto de la tarde de este martes en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula. Fotografía del diputado Carlos Alberto Umaña David.

 Foto: Joseph Amaya / LA PRENSA
Cargar más fotos