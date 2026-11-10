Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 11 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 11 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos nueve horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortes, Santa Bárbara y Yoro, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Cortés y Santa Bárbara: En un horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, la interrupción del servicio afectará a las colonias Vida Nueva, Santa Elena, Villas Campestre y Montelimar, así como a Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo y Santa Cruz Minas. También estarán sin energía Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2 y Generadora Los Laureles (Cuyagual).
Zonas de Omoa, Cortés, y Quimistán, Santa Bárbara: De 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, los cortes comprenderán en Omoa la residencial Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera y La Estrella. La suspensión también abarcará las generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito. En Quimistán, Santa Bárbara, estarán afectados El Listón, Paso Viejo y Las Flores.
En San Pedro Sula, la interrupción está prevista de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre los sectores afectados figuran las colonias Panting, Suyapa, Suyapa Anach, Providencia I y II, San Antonio I y II, residencial Las Acacias, San Isidro, 10 de Septiembre, Ebenezer, Villa Rica, Santa Ana, Montebello, Los Laureles, 15 de Septiembre, Los Tamarindos y Los Mangles. Asimismo, se incluye la Gran Central Metropolitana, Café Continental, Oficina de Recursos Naturales, Sogimex, Canasa, Campo Agas, Funymaq y Bécamo.
En el municipio de El Negrito, Yoro, los cortes se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. La suspensión del servicio abarcará el casco urbano de El Negrito, el sector norte de la aldea La 40, las aldeas La 28 y La 29, Mealler, Caimito, aldea San José del Cayo, aldea El Coco y aldea La 39.