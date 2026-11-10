Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este miércoles 11 de noviembre

Cortés y Santa Bárbara: En un horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, la interrupción del servicio afectará a las colonias Vida Nueva, Santa Elena, Villas Campestre y Montelimar, así como a Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo y Santa Cruz Minas. También estarán sin energía Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2 y Generadora Los Laureles (Cuyagual).