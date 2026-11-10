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¿Lucero y Mijares regresaron? La cantante revela la verdad

Los rumores de que Lucero y Mijares se han dado una nueva oportunidan han crecido en los últimos días

¿Lucero y Mijares regresaron? La cantante revela la verdad
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A lo largo del fin de semana los nombres de Lucero y Manuel Mijares aparecieron en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de la publicación de una imagen que aseguraba que se están dando una segunda oportunidad en el amor tras su sorpresivo divorcio.
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Fue en 2011 cuando la actriz y el cantante anunciaron su divorcio tras 14 años de matrimonio, tiempo en el que procrearon dos hijos. A pesar de su separación, los famosos llevan una excelente relación, por lo que el rumor de una reconciliación no pasó desapercibido para nadie.
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Durante el fin de semana se viralizó la portada de una revista en la que aparecen juntos Lucero y Manuel Mijares; sin embargo, lo que más llamó la atención es que se confirmaba que estaban "arrepentidos" de su divorcio y había retomado su relación.
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La imagen fue creada con inteligencia artificial, lo que generó molestia en la cantante y actriz.
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"Nos arrepentimos del divorcio", se lee en la portada.
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Ante esta situación, la cantante conocida como "La Novia de América Latina" registró actividad en su cuenta en X para asegurar que la publicación era una "estupidez" y se trataba de una cosa completamente falsa.
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Lucero, una de las famosas más queridas en México, pidió que ya no usen inteligencia artificial para difundir ese tipo de información ya que existe gente que se lo puede creer. Finalmente detalló que era una falta de respeto.
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"No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto", escribió.
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A pesar de los años que han transcurrido desde su divorcio, Lucero y Manuel Mijares han demostrado que mantienen una relación cercana y una bonita amistad.
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Ambos continúan compartiendo momentos y mostrando una convivencia cordial, especialmente por la familia que formaron durante su matrimonio, convirtiéndose en una muestra de que es posible mantener una buena relación después de una ruptura amorosa.
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