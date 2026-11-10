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Autopsia revela causa de muerte de Jaylene Vargas

Los investigadores detectaron daños en el tubo de escape de la camioneta donde fue encontrada la joven hispana

Autopsia revela causa de muerte de Jaylene Vargas
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Después de casi tres meses de investigación, las autoridades confirmaron qué provocó la muerte de Jaylene Vargas González, una puertorriqueña de 31 años que trabajaba como repartidora de Amazon y fue encontrada inconsciente dentro de su camioneta de trabajo en Florida, Estados Unidos.
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El dictamen forense estableció que la joven falleció por una intoxicación accidental con monóxido de carbono, un gas tóxico que se habría acumulado dentro del vehículo debido a problemas en el sistema de escape.
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Jaylene fue encontrada el pasado 10 de agosto dentro de su camioneta de reparto, que permanecía estacionada en Fruitland Park, en el condado de Lake, Florida.
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Un vecino alertó a las autoridades después de notar que el vehículo llevaba varias horas sin moverse.
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De acuerdo con los investigadores, antes de ser encontrada inconsciente, la repartidora había enviado un mensaje en el que advertía sobre un olor extraño dentro de la camioneta, que describió como parecido al amoníaco.
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El viernes 6 de noviembre, la Oficina del Sheriff del condado de Lake confirmó los resultados del dictamen forense, luego de concluir las pruebas correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte de la joven.
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Los análisis realizados al vehículo detectaron una acumulación de monóxido de carbono, además de daños en el tubo de escape, hallazgos que permitieron establecer el origen de la intoxicación que sufrió Jaylene.
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Este lunes 9 de noviembre se divulgaron nuevos detalles de la investigación, entre ellos imágenes que muestran a la joven dentro de la camioneta mientras organizaba los paquetes que debía entregar como parte de su jornada laboral, antes de desplomarse.
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Las autoridades determinaron que la muerte de Vargas González fue accidental y descartaron que se tratara de un hecho provocado intencionalmente. La investigación permitió establecer que la exposición al gas tóxico dentro del vehículo fue la causa de su fallecimiento.
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