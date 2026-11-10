Migrante lucha por su vida tras enfermar mientras estaba bajo custodia de ICE

William García Ortiz, un inmigrante colombiano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, permanece intubado y en estado crítico en un hospital de Conroe, luego de sufrir complicaciones médicas que, según sus familiares, afectaron gravemente sus pulmones.
El hombre se encuentra inconsciente y bajo coma inducido, mientras sus hijas enfrentan la incertidumbre por su evolución médica y cuestionan la atención que recibió durante los meses que permaneció bajo custodia migratoria.
Según sus familiares, García Ortiz ingresó caminando al centro de detención y gozaba de buena salud antes de ser detenido. Sin embargo, aseguran que su condición se deterioró durante su permanencia bajo custodia de ICE.
Las hijas del inmigrante consideran que su padre no recibió atención médica oportuna, pese a los problemas de salud que comenzó a presentar mientras permanecía detenido.
En una entrevista con el programa Noticias Telemundo Ahora, las jóvenes relataron la gravedad del estado de salud de su padre y explicaron las complicaciones que enfrenta.
Una de sus hijas indicó que García Ortiz permanece completamente inconsciente y bajo coma inducido debido a la gravedad de su condición.
Según su testimonio, el hombre sufrió una afección en los pulmones, que habría provocado episodios de sangrado cuando intentaba moverse.
La familiar explicó que los médicos mantienen inmovilizado al paciente porque cualquier movimiento podría agravar su condición y provocar que continúe expulsando sangre.
"Mi papá no se puede mover. Entonces, estamos esperando un milagro, por decirlo así", expresó una de sus hijas.
La familia sostiene que el estado actual de García Ortiz contrasta con las condiciones de salud que presentaba antes de su detención. Por ello, pide que se investigue si recibió la asistencia médica necesaria mientras permaneció bajo custodia de ICE.
El caso también plantea interrogantes sobre la atención sanitaria que reciben los inmigrantes detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.
Las denuncias de los familiares aún requieren una respuesta oficial y documentación médica que permita esclarecer las circunstancias en las que se deterioró la salud del colombiano.
Este caso se suma a otros reportes de migrantes cuyo estado de salud se ha deteriorado mientras permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Algunos de estos episodios han tenido consecuencias más graves y han terminado con la muerte de personas detenidas en centros migratorios.