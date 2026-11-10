Acribillan a candidato a alcalde en pleno evento político

Un nuevo hecho de violencia sacude a Ecuador luego de que Ronald Farfán, exalcalde y candidato a la Alcaldía de Huaquillas, fuera asesinado a tiros durante una actividad política en la provincia de El Oro, en la frontera con Perú. El crimen ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 y dejó otras víctimas mortales.
De acuerdo con los reportes de medios ecuatorianos, el ataque se registró en la ciudadela Los Israelitas, cuando Farfán y su equipo se preparaban para participar en un mitin político, después de haber realizado una caminata por diferentes sectores de la ciudad.
En ese momento, varios hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra los presentes. En el atentado también perdió la vida Christian Rugel, quien aspiraba a convertirse en concejal del mismo municipio. Además, una mujer identificada como Hilda Ruiz, de 63 años, falleció a consecuencia del ataque y otra persona resultó herida.
Farfán fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su muerte. Por su parte, los atacantes escaparon del lugar.
El político tenía 46 años y ya había ocupado la Alcaldía de Huaquillas entre 2014 y 2019. En esta ocasión buscaba regresar al cargo en las próximas elecciones seccionales, previstas para el 29 de noviembre.
La muerte del aspirante político ha generado mayor atención debido a que su familia ya había atravesado una tragedia similar meses atrás. En febrero de 2026, su hijo, Ronald Josías Farfán Tenorio, de 22 años, fue asesinado en circunstancias violentas.
Según los reportes de las autoridades y medios locales, los restos del joven fueron encontrados dentro de fundas plásticas negras, abandonadas en una vía pública de Huaquillas. El cuerpo presentaba signos de extrema violencia, pues había sido decapitado y desmembrado.
Antes de ser asesinado, Farfán también había expresado públicamente su preocupación por posibles amenazas contra él y sus familiares. En un video difundido horas antes del atentado, responsabilizó a un hombre conocido como «Chiricuto» de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a sus allegados.
Las autoridades ecuatorianas iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente una conexión entre la muerte de su hijo y el atentado contra el exalcalde.
Tras lo ocurrido, el Municipio de Huaquillas declaró tres días de duelo cantonal, mientras las autoridades buscan esclarecer un crimen que conmocionó a la localidad.