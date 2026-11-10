Acribillan a candidato a alcalde en pleno evento político

Un nuevo hecho de violencia sacude a Ecuador luego de que Ronald Farfán, exalcalde y candidato a la Alcaldía de Huaquillas, fuera asesinado a tiros durante una actividad política en la provincia de El Oro, en la frontera con Perú. El crimen ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre de 2026 y dejó otras víctimas mortales.