Salud busca reducir la mora quirúrgica al 40% para diciembre duplicando cirugías

Tegucigalpa, Honduras. Reducir la cantidad de pacientes que llevan meses esperando por una cirugía continúa siendo uno de los principales desafíos de la red hospitalaria pública. Entre las metas establecidas por la Secretaría de Salud (Sesal) en su Plan Operativo de Emergencia (POE) Institucional 2026-2027 figura reducir la mora quirúrgica al 40% para diciembre. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo, la Sesal tendría que duplicar el ritmo de las cirugías electivas que realiza en los hospitales públicos.

Los datos oficiales reflejan que, hasta octubre pasado, 7,411 pacientes acumulaban más de 90 días de espera para someterse a una intervención quirúrgica. Esta cifra representa el 62.5% de las 11,852 personas registradas en la lista de espera. Durante ese mismo mes, los 29 hospitales públicos reportaron 1,197 cirugías electivas, para un promedio de 39 procedimientos diarios en toda la red hospitalaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A partir de estas cifras, EL HERALDO calculó el volumen de operaciones que necesitaría realizar la Sesal para cumplir con la reducción anunciada.

El resultado indica que las autoridades tendrían que resolver aproximadamente 4,447 cirugías pendientes antes de finalizar diciembre. Esto implica que la cantidad de pacientes con más de 90 días de espera tendría que bajar de 7,411 a unos 2,964, equivalente al 40% de la mora registrada en octubre. Para conseguirlo, los hospitales tendrían que realizar alrededor de 86 intervenciones diarias durante los próximos 52 días, más del doble del promedio alcanzado en octubre.

La diferencia evidencia la presión que enfrenta la red sanitaria. No bastaría con mantener el volumen de operaciones reportado durante el último mes; la capacidad de respuesta tendría que aumentar considerablemente para alcanzar el objetivo en el plazo previsto. El escenario tampoco resulta favorable si la Sesal mantiene el ritmo de 1,197 cirugías electivas mensuales. Bajo ese comportamiento, la institución no lograría reducir la mora al 40% para diciembre. De hecho, necesitaría aproximadamente cuatro meses para resolver los 4,447 procedimientos requeridos, siempre que todas las intervenciones se destinaran a pacientes que llevan más de 90 días esperando y no ingresaran nuevos casos a esa categoría.