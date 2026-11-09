Señalan a cuatro “tarjeteros” en el desfalco de los economatos de Támara

El actual director de la cárcel de Támara, coronel Willian García, informó a LA PRENSA Premium que hasta ahora se ha cambiado a efectivo casi un millón de lempiras en tarjetas, que él asumió directamente la administración del dinero de los economatos y que a los proveedores ahora se les paga contra entrega.La cifra, sin embargo, contrasta con los L8 millones que, según los privados de libertad, siguen atrapados en tarjetas en su poder. Por ahora, solo se reembolsa en efectivo a quienes obtienen su libertad.Para las familias, esto significa que el dinero que reunieron para que sus parientes pudieran comer y cubrir necesidades básicas permanece congelado en un plástico que hoy, dentro del penal, apenas sirve.“Es una sinvergüenzada lo que hicieron. Uno se mata trabajando para ayudar a su familiar y ese dinero termina en manos de gente que nunca tuvo que rendir cuentas. ¿Quién nos va a responder ahora?”, reclamó una madre de un privado de libertad.El caso, en tanto, sigue abierto. El director del INP informó que los hallazgos sobre los economatos fueron remitidos a las Fuerzas Armadas y al Ministerio Público, donde la investigación continúa.Por ahora, advirtió el funcionario, no se descartan más implicados y la información que puedan aportar nuevas fuentes es fundamental para profundizar las pesquisas.