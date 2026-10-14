Baja deshonrosa para coronel Juan Carlos Osorto por presunto desfalco en economatos

La investigación de LA PRENSA Premium, titulada “<b><a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/desfalco-millonario-economatos-tamara-fallido-sistema-tarjetas-EI30927254">Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas</a></b>”, reveló irregularidades en el manejo del dinero de los economatos, luego de que se cambiara el sistema de efectivo a tarjetas de pago.Entre los hallazgos, la investigación documentó que cerca de un millón de lempiras seguía cargado en tarjetas de los privados de libertad, quienes no podían recuperar ese dinero en efectivo ni utilizarlo para comprar productos.El reportaje también señaló que algunos productos se vendían a precios que duplicaban su valor en el mercado, lo que generó cuestionamientos sobre el funcionamiento de los economatos y el manejo de sus ingresos.Los señalamientos fueron para el entonces director de Támara, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo. A raíz del caso, las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las irregularidades y determinar posibles responsabilidades.