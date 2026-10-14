Baja deshonrosa para coronel Juan Carlos Osorto por presunto desfalco en economatos

Tegucigalpa, Honduras.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) dieron de baja deshonrosa del servicio al coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien se desempeñó como director del Centro Nacional Penitenciario de Támara (CNPT), tras las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en los economatos del centro penitenciario.

La decisión fue confirmada por el portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, quien indicó que el oficial fue separado de la institución como resultado de las actuaciones realizadas en su contra.

Fajardo explicó que la investigación todavía se encuentra en curso, por lo que evitó brindar detalles sobre los hallazgos y las posibles responsabilidades de otros involucrados, al argumentar que divulgar esa información podría afectar las nuevas líneas investigativas.

El caso de los economatos de Támara se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de al menos L8 millones en estos establecimientos, donde las personas privadas de libertad adquieren productos de consumo personal.

La investigación busca establecer el alcance de las anomalías y determinar si otros funcionarios tuvieron participación en los hechos.

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Sin embargo, las Fuerzas Armadas no han divulgado públicamente todos los detalles de las diligencias ni el monto definitivo que habría sido afectado.

La baja deshonrosa representa una medida disciplinaria contra Osorto Castillo dentro de la institución militar. No obstante, el avance de las investigaciones deberá determinar las eventuales responsabilidades que correspondan en otras instancias.