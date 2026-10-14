Baja deshonrosa para coronel Juan Carlos Osorto por presunto desfalco en economatos

La separación del exdirector de Támara fue confirmada por las Fuerzas Armadas, mientras la investigación sobre las irregularidades en los economatos continúa en curso

Baja deshonrosa para coronel Juan Carlos Osorto por presunto desfalco en economatos

Osorto Castillo llevaba más de 30 años al servicio de las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH).

 Foto: Cortesía
  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 10:08 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) dieron de baja deshonrosa del servicio al coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien se desempeñó como director del Centro Nacional Penitenciario de Támara (CNPT), tras las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en los economatos del centro penitenciario.

La decisión fue confirmada por el portavoz de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, quien indicó que el oficial fue separado de la institución como resultado de las actuaciones realizadas en su contra.

Fajardo explicó que la investigación todavía se encuentra en curso, por lo que evitó brindar detalles sobre los hallazgos y las posibles responsabilidades de otros involucrados, al argumentar que divulgar esa información podría afectar las nuevas líneas investigativas.

El caso de los economatos de Támara se relaciona con presuntas irregularidades en el manejo de al menos L8 millones en estos establecimientos, donde las personas privadas de libertad adquieren productos de consumo personal.

La investigación busca establecer el alcance de las anomalías y determinar si otros funcionarios tuvieron participación en los hechos.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas no han divulgado públicamente todos los detalles de las diligencias ni el monto definitivo que habría sido afectado.

La baja deshonrosa representa una medida disciplinaria contra Osorto Castillo dentro de la institución militar. No obstante, el avance de las investigaciones deberá determinar las eventuales responsabilidades que correspondan en otras instancias.

Desfalco

La investigación de LA PRENSA Premium, titulada “Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas”, reveló irregularidades en el manejo del dinero de los economatos, luego de que se cambiara el sistema de efectivo a tarjetas de pago.

Entre los hallazgos, la investigación documentó que cerca de un millón de lempiras seguía cargado en tarjetas de los privados de libertad, quienes no podían recuperar ese dinero en efectivo ni utilizarlo para comprar productos.

El reportaje también señaló que algunos productos se vendían a precios que duplicaban su valor en el mercado, lo que generó cuestionamientos sobre el funcionamiento de los economatos y el manejo de sus ingresos.

Los señalamientos fueron para el entonces director de Támara, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo. A raíz del caso, las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las irregularidades y determinar posibles responsabilidades.

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