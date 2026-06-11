Economatos: ¿Cómo son y qué productos pueden comprar los privados de libertad?

Los economatos son como pulperías que funcionaron a través de tarjetas que los familiares compraban para los reclusos. Para adquirir productos deben hacerlo de acuerdo con el módulo

Economatos: ¿Cómo son y qué productos pueden comprar los privados de libertad?

En la cárcel de Támara hay varios economatos donde los privados de libertad compran productos. LA PRENSA Premium reveló un desfalco del dinero de los economatos.

 Foto: La Prensa
  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 18:36 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras

Los comisariatos o economatos son como pulperías dentro de las cárceles que venden artículos regulados por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que los privados de libertad puedan adquirirlos.

El artículo 90 de la Ley del Sistema Penitenciario dio pie a la creación de economatos, que actualmente funcionan en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara (El Pozo), de Morocelí, El Paraíso (La Tolva), la Cárcel de Siria, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y Támara.

Los reclusos no compraban en los economatos con dinero, sino con tarjetas de diferentes montos. En la cárcel de Támara el máximo permitido era de 1,500 lempiras; sin embargo, tras la denuncia que hizo LA PRENSA Premium por el desfalco de al menos ocho millones de lempiras ahora lo hacen en efectivo.

Las tarjetas eran obtenidas por familiares de los privados de libertad para que pudieran adquirir productos regulados por las autoridades en los economatos de las cárceles, como material de aseo personal (papel higiénico, pasta, jabón), alimentos duraderos (leche en polvo, pan), refrescos y snacks.

Habían de diferentes montos: Desde 20 lempiras (en color verde fluorescente) hasta 100 lempiras (en color amarillo). También tenían de 200 (en verde) y con el valor mas alto las de color morado, que equivalían a 500 lempiras.

Allí, en espacios de bloque o ladrillo, algunas sin pintar, puertas y ventanas de metal, los privados de libertad adquieren churros, dulces, refrescos, galletas, artículos de higiene personal, etc.

Este equipo conoció que para adquirir productos los reclusos lo hacen de acuerdo con el módulo en el que están, es decir, que les destinan un día en específico.

En un inicio el dinero era administrado por los privados de libertad, pero luego pasó a manos de las Fuerzas Armadas.

En los economatos los privados de libertad pueden adquirir artículos de higiene personal, alimentos y otros productos.

En los economatos los privados de libertad pueden adquirir artículos de higiene personal, alimentos y otros productos.

 (Foto: LA PRENSA)

Desfalco

LA PRENSA Premium denunció que los fondos de los economatos han sido manejados hermetismo y falta de transparencia. Funcionarios del INP, por su parte, aseguraron que los fondos fueron utilizados para abastecimiento de los economatos, obras dentro de la penitenciaría o apoyo social a los privados que no tienen ayuda de sus familias.

Este equipo, además, dialogó con varios familiares de los privados de libertad, quienes denunciaron irregularidades en la compra de tarjetas, pues sus parientes recibían un monto menor. También dijeron que militares cobraban una comisión.

Así lucen los economatos en la cárcel de Támara. Anteriormente los privados de libertad podían comprar productos con tarjetas, ahora lo hacen en efectivo.

Así lucen los economatos en la cárcel de Támara. Anteriormente los privados de libertad podían comprar productos con tarjetas, ahora lo hacen en efectivo.

 (Foto: LA PRENSA)

Una fuente vinculada con la investigación afirmó que se emitieron tarjetas que no estaban autorizadas, provocando el desfalco de al menos ocho millones de lempiras, aunque el INP aseguró que aún se desconoce el monto total.

El Ministerio Público comenzó con la investigación documental del supuesto fraude de economatos en la cárcel de Támara, mientras que el INP realiza indagaciones internas.

Como respuesta se destituyó del cargo de director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Juan Carlos Osorto Castillo. Además, fue puesto a disposición.

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