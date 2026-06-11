Economatos: ¿Cómo son y qué productos pueden comprar los privados de libertad?

Tegucigalpa, Honduras

Los comisariatos o economatos son como pulperías dentro de las cárceles que venden artículos regulados por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que los privados de libertad puedan adquirirlos.

El artículo 90 de la Ley del Sistema Penitenciario dio pie a la creación de economatos, que actualmente funcionan en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara (El Pozo), de Morocelí, El Paraíso (La Tolva), la Cárcel de Siria, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y Támara.

Los reclusos no compraban en los economatos con dinero, sino con tarjetas de diferentes montos. En la cárcel de Támara el máximo permitido era de 1,500 lempiras; sin embargo, tras la denuncia que hizo LA PRENSA Premium por el desfalco de al menos ocho millones de lempiras ahora lo hacen en efectivo.

Las tarjetas eran obtenidas por familiares de los privados de libertad para que pudieran adquirir productos regulados por las autoridades en los economatos de las cárceles, como material de aseo personal (papel higiénico, pasta, jabón), alimentos duraderos (leche en polvo, pan), refrescos y snacks.

Habían de diferentes montos: Desde 20 lempiras (en color verde fluorescente) hasta 100 lempiras (en color amarillo). También tenían de 200 (en verde) y con el valor mas alto las de color morado, que equivalían a 500 lempiras.

Allí, en espacios de bloque o ladrillo, algunas sin pintar, puertas y ventanas de metal, los privados de libertad adquieren churros, dulces, refrescos, galletas, artículos de higiene personal, etc.

Este equipo conoció que para adquirir productos los reclusos lo hacen de acuerdo con el módulo en el que están, es decir, que les destinan un día en específico.

En un inicio el dinero era administrado por los privados de libertad, pero luego pasó a manos de las Fuerzas Armadas.