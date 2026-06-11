Economatos: ¿Cómo son y qué productos pueden comprar los privados de libertad?

Una fuente vinculada con la investigación afirmó que se emitieron tarjetas que no estaban autorizadas, provocando el desfalco de al menos ocho millones de lempiras, aunque el INP aseguró que aún se desconoce el monto total.El Ministerio Público comenzó con la investigación documental del supuesto fraude de economatos en la cárcel de Támara, mientras que el INP realiza indagaciones internas.Como respuesta se destituyó del cargo de director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Juan Carlos Osorto Castillo. Además, fue puesto a disposición.