Sin transparencia en el manejo de fondos de los economatos de las cárceles

El INP aseguró que recibió las primeras denuncias de parte de privados de libertad, quienes alertaron sobre anomalías en el funcionamiento de los economatos.A partir de esas denuncias se abrió una investigación hace aproximadamente un mes, que posteriormente fue remitida al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas.Hace dos semanas, las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/verifica/bulos/falso-video-alianza-militar-honduras-el-salvador-CI30833001" target="_blank">Fuerzas Armadas</a> conformaron una comisión integrada por altos mandos para revisar lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo de los fondos.Según informó el coronel Héctor Fajardo, director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, el coronel Osorto Castillo se encuentra en condición de “disponibilidad”, lo que implica que actualmente no ocupa ningún cargo ni función asignada dentro de la institución, y permanece a la espera de que concluyan las investigaciones relacionadas con el caso."Hay un informe que envía el INP y las FF AA ya tiene establecido en sus leyes una junta investigadora administrativa, ya tiene su propio reglamento y ya sea por denuncia o por oficio, la institución actúa de inmediato. Si tiene que ver con la moral o honor militar y si la investigación arroja resultados fuera de lo que es la investigación administrativa entonces se pasa a a instancia siguiente", señaló.Mientras el Ministerio Público inicia con las investigaciones, las autoridades penitenciarias reconocieron que existe preocupación por las repercusiones que el caso podría generar dentro de los centros penales, donde temen que el malestar de la población privada de libertad pueda derivar en conflictos o reyertas.