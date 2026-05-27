Video de militares salvadoreños no muestra alianza con Honduras para combatir la delincuencia

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones acompañadas de un video en el que aparecen miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES). Las publicaciones afirman que supuestamente se trata de una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) para combatir la delincuencia en territorio hondureño. Pero es falso. La secuencia corresponde a una misión de ayuda humanitaria enviada por El Salvador a Jamaica tras el paso del huracán Melisa, en noviembre de 2025. Además, las Fuerzas Armadas de Honduras desmintieron que exista una alianza militar de ese tipo entre ambos países. “Honduras con El Salvador se unen a combatir la delincuencia de Honduras, que Dios los bendiga de gran manera”, dice un tiktok que ha sido compartido más de 1,500 veces desde el 26 de mayo.

Una serie de hechos violentos registrados en la zona norte de Honduras durante la última semana encendió las alarmas entre la población y elevó la preocupación por una posible crisis de seguridad en el país. El 21 de mayo de 2026, al menos 29 personas —entre civiles y agentes policiales— murieron en distintos ataques armados ocurridos en el norte de Honduras. Uno de los casos fue la masacre perpetrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón, dentro de una finca de palma africana. Hasta la fecha, el Ministerio Público confirmó que al menos 20 personas fallecieron en ese ataque. Las autoridades también reportaron la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes fallecieron durante una operación contra integrantes de una estructura narcotraficante en la zona fronteriza de Corinto, Omoa, Cortés, cerca de Guatemala. A estos hechos se suma el asesinato de cuatro personas en una vivienda de La Lima, Cortés, ocurrido días después de los ataques registrados en Omoa y Trujillo. Las autoridades manejan como hipótesis preliminar que el crimen estaría relacionado con estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas. En medio de este escenario, el modelo de seguridad de El Salvador ha sido destacado por varios personajes hondureños, quienes han pedido que se homologue en el país.

Sobre el video

Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma del clip viral, permitió encontrar un video publicado en TikTok el 1 de noviembre de 2025 que muestra las mismas imágenes de militares salvadoreños y de un avión despegando, pero en un contexto distinto.

La secuencia corresponde a la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de El Salvador a Jamaica, luego de que ese país fuera afectado por el huracán Melissa en noviembre de 2025. Además, al realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “El Salvador + ayuda + Jamaica”, se encontraron videos similares en YouTube 1 , 2 ) que confirman la movilización de las Fuerzas Armadas de El Salvador hacia Jamaica.

No hay alianza