Secretaría de Seguridad no publicó arte sobre descuentos en ataúdes por masacres del 21 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte gráfico atribuido a la Secretaría de Seguridad que afirma que Gerzon Velásquez, titular de esa entidad, aprobó un descuento del 30% en ataúdes debido a la ola de violencia que afecta al país, en relación con las masacres registradas el 21 de mayo de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existen registros ni comunicaciones oficiales que respalden que se trate de una iniciativa promovida por el funcionario o por la institución gubernamental. Además, el portavoz de la Policía Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad, el comisionado Wilber Mayes Ríos, confirmó a LA PRENSA Verifica que esa información no fue publicada por la institución. “Ministro de seguridad Gerson Velasquez anuncia que siempre preocupandose por el pueblo y ante la pequeña problematica de violencia que enfrentamos informamos que ahorita no podemos hacer mucho ante eso pero ya pronto vamos a negociar con ellos que se calmen y en apoyo a nuestro pueblo aprobamos un descuento obligatorio del 30% de descuento en ataudes”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 22 de mayo de 2026.

El 21 de mayo de 2026 se registraron dos hechos violentos en el norte de Honduras que dejaron al menos 25 personas fallecidas. Los ataques ocurrieron en los departamentos de Colón y Cortés, y fueron reportados por las autoridades como masacres debido al número de víctimas. Hasta el 25 de mayo de 2026, se registra un total de 20 personas asesinadas, dentro de las víctimas se encuentran tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, hasta la fecha se desconoce el móvil del hecho violento, sin embargo las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes. Horas después, otro ataque se reportó en Omoa, Cortés, donde cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) murieron durante un operativo policial. La Secretaría de Seguridad informó que los agentes realizaban acciones contra una estructura criminal en la zona fronteriza de Corinto, cerca de Guatemala. Este mismo hecho dejó a dos personas heridas, las cuales se encuentran en observación médica en el hospital Hermano Pedro en Izabal, Guatemala. Una vez retornados a Honduras serán tomadas sus declaraciones para esclarecer su posible participación en los hechos.

Medida falsa