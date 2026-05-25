Hacer periodismo en Honduras implica hoy enfrentar presión, desinformación e IA

San Pedro Sula, Honduras

Ejercer el periodismo en Honduras históricamente implicó enfrentar limitaciones para acceder a información pública, presiones políticas, riesgos de seguridad y precarización laboral. Sin embargo, en los últimos años surgió un nuevo factor que complejizó todavía más el oficio: la desinformación potenciada por inteligencia artificial.

La expansión de contenidos sintéticos comenzó a alterar la manera en que circula y se consume la información. Videos manipulados, audios falsificados y publicaciones creadas para desinformar forman parte cotidiana del entorno digital.

El problema ya no se limita únicamente a rumores o cadenas virales. Ahora existen operaciones digitales más sofisticadas capaces de utilizar herramientas tecnológicas para fabricar escenarios falsos con apariencia legítima.

En Honduras, ese fenómeno empezó a reflejarse con mayor intensidad en debates políticos, campañas electorales y discusiones polarizadas en redes sociales.

La utilización de inteligencia artificial generativa para crear contenidos políticos manipulados evidenció que la desinformación dejó de ser un problema periférico y pasó a convertirse en un desafío estructural para la democracia y el periodismo.

Al mismo tiempo, el contexto hondureño mantiene problemas históricos sin resolver.

Persisten limitaciones de acceso a datos públicos, debilidades institucionales en transparencia y condiciones laborales que dificultan el ejercicio investigativo profundo.

La combinación de ambos factores creó un escenario más complejo para el periodista contemporáneo.