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En la era de la IA y la desinformación, verificar ya no es opcional para el periodismo

La inteligencia artificial y los contenidos sintéticos transformaron la manera en que periodistas verifican y construyen verdad pública

En la era de la IA y la desinformación, verificar ya no es opcional para el periodismo

Esta imágen ilustrativa está hecha con inteligencia Artificial (IA).

Imagen: IA

San Pedro Sula, Honduras

Durante décadas, el periodismo enfrentó desafíos vinculados al acceso a la información pública, las presiones políticas, la censura indirecta o la competencia entre medios por publicar primero. Pero en 2026 el principal reto cambió de forma radical: la primera competencia del periodista ya no es otro medio de comunicación, sino la desinformación.

La expansión de la inteligencia artificial generativa modificó el ecosistema informativo mundial y Honduras no es la excepción. Hoy existen herramientas capaces de crear videos hiperrealistas, audios sintéticos e imágenes manipuladas con niveles de precisión suficientes para alterar la percepción pública de millones de personas.

La hiperrealidad digital comenzó a romper uno de los principios más básicos de la comunicación contemporánea: ver ya no significa creer.

Ese fenómeno obligó al periodismo a transformarse. Lo que antes se entendía como fact-checking o verificación especializada ahora forma parte esencial del proceso periodístico cotidiano. Verificar dejó de ser una sección independiente para convertirse en un filtro obligatorio antes de publicar cualquier contenido.

La velocidad con la que circula la desinformación también agravó el problema. En plataformas digitales, un contenido falso puede alcanzar miles de usuarios antes de que exista tiempo suficiente para contrastarlo o contextualizarlo. En muchos casos, el daño narrativo ya ocurrió cuando aparece la corrección.

Durante el proceso electoral hondureño de 2025, los equipos de verificación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica documentaron más de 96 incidentes de desinformación política, además de campañas de discurso de odio y encuestas falsas utilizadas para manipular la conversación pública.

El fenómeno dejó en evidencia que las operaciones de manipulación digital ya no son improvisadas ni aisladas. Ahora responden a estrategias organizadas que utilizan inteligencia artificial, algoritmos y emociones para amplificar contenidos diseñados para polarizar o desinformar.

Del periodista registrador al periodista auditor

La transformación también modificó el perfil profesional del periodista.

Hoy ya no basta con registrar declaraciones o narrar hechos visibles. El periodista moderno necesita comparar datos, identificar inconsistencias, auditar discursos y construir contexto para explicar fenómenos complejos.

Eso implica desarrollar nuevas capacidades: análisis digital, rastreo de contenido manipulado, verificación geográfica, interpretación de bases de datos y comprensión del funcionamiento algorítmico de plataformas digitales.

La desinformación también evidenció debilidades estructurales del periodismo hondureño. La falta de acceso abierto a datos públicos, las limitaciones presupuestarias y la necesidad de fortalecer la formación académica en verificación digital siguen siendo desafíos pendientes.

Sin embargo, la crisis también confirmó la vigencia del periodismo.

En un entorno saturado de manipulación y contenidos sintéticos, la sociedad necesita más que nunca profesionales capaces de verificar, contextualizar y explicar la realidad.

El periodista ya no solo informa.

Ahora también educa.

Y en tiempos donde la mentira puede fabricarse digitalmente en segundos, verificar se convirtió en una responsabilidad democrática.

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VERDADERO

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Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

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VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Girón
Carlos Girón
carlos.giron@elheraldo.hn

Editor de LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Primer periodista de Centroamérica y el Caribe especializado en desinformación, verificación digital y fact-checking político. Docente en la UJCV.

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José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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