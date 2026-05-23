Perfil de un periodista

Para ser periodista profesional se debe de contar con el primer requisito que dicta la ética con los principios y valores morales, donde todo lo que se informe debe de ir apegado a la verdad, teniendo como elemento básico la imparcialidad y recordando que el verdadero periodismo es el sentir y pensar del pueblo en general, a través de la palabra escrita o hablada.

Ser periodista es algo mucho más que escribir solo por llenar un espacio o hablar por decir cualquier información a través de los medios de comunicación, sea la prensa escrita, la radio, la televisión o las redes sociales.

Cuantos periodistas, mujeres y hombres, han dejado dignas historias en esta noble, delicada y valiente profesión, y en la actualidad con profesionales de experiencias y una pléyade de nueva generaciones egresadas de las distintas academias públicas y privadas, entre ellas la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa y, en especial, los egresados de la Carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula.

La Escuela de Periodismo en Tegucigalpa fue creada en el año 1969 y en San Pedro Sula en el año 1988, no teniendo los laboratorios adecuados, pero si -en su mayoría- estudiantes llenos de talentos que al graduarse han puesto en práctica en los distintos medios de comunicación los conocimientos adquiridos en las aulas.

Diario LA PRENSA ha sido el principal laboratorio de la Carrera de Periodismo de la UNAH-VS. Desde que se funda esta carrera abrió sus puertas a los estudiantes, muchos de los cuales hoy en día son parte del personal, y algunos de ellos ocupando los principales puestos de dirección en un país llamado Honduras.