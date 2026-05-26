Video no muestra huida durante masacre en Trujillo, Colón

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video grabado en una zona selvática que supuestamente muestra a personas huyendo durante el atentado armado ocurrido el 21 de mayo de 2026 en Rigores, Trujillo, departamento de Colón. Sin embargo, es falso. La misma secuencia circula en plataformas digitales desde el 25 de abril de 2026, es decir, varias semanas antes de la masacre registrada en Trujillo, Colón. Además, el audio utilizado en la grabación es aún más antiguo, pues se constató que fue difundido en redes sociales desde al menos diciembre de 2022. “Así se vivió en la zona. De milagro se salvaron dos personas por dentro de las palmeras en una masacre en Trujillo, Honduras”, dice literalmente una entrada en TikTok que ha sido compartida cientos de veces desde el 22 de mayo de 2026.

Al menos 29 personas, entre civiles y policías, murieron el 21 de mayo de 2026 en varios ataques armados ocurridos en el norte de Honduras, según informaron las autoridades. Uno de los hechos violentos fue la masacre perpetrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón, en una finca de palma africana. Hasta la fecha, el Ministerio Público confirmó que al menos 20 personas murieron en ese ataque. Además, usuarios de redes sociales difunden de forma falsa que el video verificado fue grabado en ese lugar. Las autoridades también confirmaron la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), quienes fallecieron durante una operación contra miembros de una organización narcotraficante en la zona fronteriza de Corinto, Omoa, Cortés, cerca de Guatemala. A estos hechos se suma el asesinato de cuatro personas en una vivienda de La Lima, Cortés, ocurrido días después de los ataques registrados en Omoa y Trujillo. Las autoridades manejan como hipótesis preliminar que el crimen podría estar relacionado con estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas. No obstante, las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto de esta nueva masacre que enluta a varias familias hondureñas.

No tiene relación

Una búsqueda inversa en Google, a partir de un fotograma clave, permitió localizar un video con las imágenes idénticas y el mismo audio, publicado el 25 de abril de 2026, casi un mes antes del ataque armado ocurrido en Trujillo, Colón.

Ese hallazgo descarta que el metraje muestre a personas huyendo de la masacre perpetrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, dentro de una plantación de palma africana.



Además, el perfil que difundió originalmente el video sugiere que la grabación fue realizada en Colombia y no en Honduras.

Sobre el audio