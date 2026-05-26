Es falso que el gobierno pagará el decimocuarto mes en julio de 2026

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el Gobierno pagará el decimocuarto mes de salario a sus empleados públicos en julio de 2026 y no en junio, como normalmente se realiza. Sin embargo, el decreto ejecutivo número 135-94, que regula el pago del decimocuarto mes de salario y fue emitido por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, establece que este beneficio debe pagarse en junio de cada año. José Argueta, secretario de Comunicaciones, y María Antonieta Mejía, designada presidencial, confirmaron a LA PRENSA Verifica que lo difundido en redes sociales es falso y que el Gobierno cumplirá con el pago en la fecha establecida por la ley. “Catorceavo no se pagará en junio, sino en julio y esto afectará a miles de emprendedores a nivel nacional y más en San Pedro Sula”, dice textualmente un arte gráfico difundido en TikTok, compartido más de 4,100 veces desde el 24 de mayo de 2026.

El decimocuarto mes de salario en Honduras es un derecho laboral que equivale al pago de un salario mensual adicional en junio. Su objetivo principal es servir como compensación económica para los trabajadores de los sectores público y privado. Cuando un empleado ha laborado de forma continua durante un año completo, del 1 de julio al 30 de junio, recibe el equivalente a un salario ordinario íntegro. En cambio, si el trabajador tiene menos de un año en su empleo, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. Para ello, se suman los salarios ordinarios devengados durante el período y el resultado se divide entre 12 meses. Asimismo, el decimocuarto mes no está sujeto a deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que se mantenga dentro del límite exento establecido anualmente por la legislación fiscal hondureña. Las publicaciones virales sostienen que este beneficio será pagado en julio de 2026 y no en junio, a pocos días de que inicie el mes en el que tradicionalmente los hondureños reciben este ingreso adicional. Sin embargo, la afirmación es falsa.

Pago será en junio