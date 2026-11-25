Alberto Martín Lozano Ferrera ya no es el gerente administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El funcionario presentó su renuncia el martes por orden de Casa Presidencial, conoció LA PRENSA Premium. Esta medida surge casi un mes después de que este medio revelara irregularidades en la compra de alimentos para los centros penales que hoy son objeto de una auditoría interna en la institución. Consultado por este medio sobre la salida del gerente administrativo, el director del INP, general Walter Amador Lacayo, confirmó la decisión y la relacionó directamente con lo publicado. 'Le ordenaron la renuncia en Presidencial por el motivo de las últimas informaciones de los medios de comunicación con respecto a supuestas irregularidades administrativas', expresó. Según conoció este medio a través de fuentes internas, Lozano obedeció y entregó su renuncia, pero en Casa Presidencial, no en el Instituto Nacional Penitenciario. Además, personal del INP aseguró que el exgerente administrativo conocía desde semanas atrás que sería separado de su cargo, luego de las publicaciones de este medio. 'Últimamente se le veía cabizbajo, más serio y con otra actitud que no corresponde a lo que solíamos ver', expresó personal de la institución. Fuentes consultadas por LA PRENSA Premium indicaron que la decisión de apartarlo no respondió únicamente a las supuestas irregularidades administrativas, sino también a los conflictos que su gestión generó a lo interno de la institución. Desde este miércoles, la Gerencia Administrativa queda a cargo de una nueva administradora, Claudia Ardón, quien era la subdirectora de Desarrollo Institucional del INP y a quien Lacayo describió como una 'persona capaz y correcta'. La renuncia tampoco exime a Lozano de rendir cuentas, pues este medio conoció que el viernes próximo el exgerente y su equipo deberán exponer el estado en que dejan la gerencia y responder las preguntas necesarias. A partir de ahí, la dirección consultará a la auditoría interna sobre el inicio de la revisión integral de su gestión. Ese punto es clave, ya que una renuncia ordenada no equivale a una sanción ni a un hallazgo de responsabilidad, sino que es una decisión política que saca al funcionario del cargo mientras se investiga. Si Lozano es reubicado en otra dependencia del Estado antes de que la auditoría concluya, quedará abierta la pregunta de si la salida fue una medida de control o solo un traslado para bajar la presión pública. Lozano ocupaba un lugar central en el manejo del dinero del INP. Por su gerencia pasaban las compras de la institución, y su firma era una de las dos que requerían los cheques con que se pagaba a los proveedores de alimentos de las cárceles, la otra correspondía al director del INP. El esquema que hoy revisa la investigación interna gira en torno a un remanente. Según el testimonio de una fuente con conocimiento directo de la administración penitenciaria, publicado por este medio, todos los meses quedaba un remanente de e ntre 6 a 10 millones de lempiras entre lo que el Estado pagó por la alimentación de los privados de libertad y lo que realmente se entregó en los centros penales. Ese dinero no regresó a las arcas públicas, sino que quedó en efectivo en manos del proveedor (cuyo nombre se omite mientras se culmina la investigación) y luego fue entregado a altos mandos del Instituto. Cuando LA PRENSA Premium consultó a Lozano sobre el remanente, negó tener conocimiento del tema. Tras su salida, este medio intentó comunicarse nuevamente con él sin obtener respuesta al cierre de esta edición. La salida de Lozano llega tras una serie de publicaciones de este medio sobre su gestión. LA PRENSA Premium reveló que el gerente contaba con una escolta militar que no le correspondía, incluida seguridad para su esposa e hijos, y que le fue retirada tras la publicación. Este medio también documentó que llevó a trabajar al INP a personas de su círculo cercano, entre ellas un asesor que es amigo personal, su asistente y el subgerente que supervisa las contrataciones de recursos humanos.