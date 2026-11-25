Tegucigalpa, Honduras.

Alberto Martín Lozano Ferrera ya no es el gerente administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INP). El funcionario presentó su renuncia el martes por orden de Casa Presidencial, conoció LA PRENSA Premium.

Esta medida surge casi un mes después de que este medio revelara irregularidades en la compra de alimentos para los centros penales que hoy son objeto de una auditoría interna en la institución.

Consultado por este medio sobre la salida del gerente administrativo, el director del INP, general Walter Amador Lacayo, confirmó la decisión y la relacionó directamente con lo publicado.

"Le ordenaron la renuncia en Presidencial por el motivo de las últimas informaciones de los medios de comunicación con respecto a supuestas irregularidades administrativas", expresó.

Según conoció este medio a través de fuentes internas, Lozano obedeció y entregó su renuncia, pero en Casa Presidencial, no en el Instituto Nacional Penitenciario.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, personal del INP aseguró que el exgerente administrativo conocía desde semanas atrás que sería separado de su cargo, luego de las publicaciones de este medio.

"Últimamente se le veía cabizbajo, más serio y con otra actitud que no corresponde a lo que solíamos ver", expresó personal de la institución.

Fuentes consultadas por LA PRENSA Premium indicaron que la decisión de apartarlo no respondió únicamente a las supuestas irregularidades administrativas, sino también a los conflictos que su gestión generó a lo interno de la institución.