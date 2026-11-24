Tegucigalpa, Honduras.

Siete días después de las masacres que dejaron 12 muertos en Yorito, departamento de Yoro, el hombre al que las autoridades señalan como cabecilla del Cartel del Diablo sigue libre. Esteban Gumercindo Ferrera Rodas no ha sido visto por las fuerzas de seguridad, pero, según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, es probable que no se haya ido de la zona. Así lo revelaron, en exclusiva a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, fuentes cercanas que conocen de primera mano cómo se mueve y quiénes lo protegen. Según su relato, se esconde entre la montaña y la ciudad, no duerme dos noches seguidas en el mismo lugar, se desplaza en motocicleta por caminos de tierra, lo acompañan vigías que le abren paso y su seguridad está en manos de hombres con formación militar. No es la primera vez que el Estado va tras él, pues desde hace meses es el objetivo de operativos masivos en el departamento, y una y otra vez ha logrado escapar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En septiembre de 2026, el Cartel del Diablo fue declarado organización terrorista. La declaratoria faculta a las fuerzas de seguridad a ejecutar operativos especiales e intervenir territorios de alto riesgo, y somete a los integrantes del grupo a penas agravadas bajo un régimen penitenciario de máxima seguridad y aislamiento estricto. Desde entonces, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han golpeado a la estructura con más de 40 de sus miembros capturados y más de cinco muertos en enfrentamientos con las autoridades. Pero el hombre que la encabeza sigue fuera de su alcance.

Movimientos

De acuerdo con las fuentes, el cabecilla no permanece en un solo sitio, sino que rota entre dos a cinco refugios ubicados en zonas rurales y montañosas del departamento, alejados de las carreteras principales y de difícil acceso para vehículos. También se mueve constantemente hacia la ciudad, donde puede pasar desapercibido entre la población, lejos de los operativos que se concentran en las zonas rurales. Junto a su grupo, solo baja a los centros poblados para lo indispensable, como abastecerse de provisiones. Lo hace de forma rápida, sin detenerse más de lo necesario, y vuelve a perderse en la montaña. "Son sectores que él (El Diablo) conoce bien. Además, cambiar de lugar con frecuencia le permite reducir el riesgo de ser ubicado y vuelve casi imposible anticipar dónde va a pasar la noche", relató la fuente. Para moverse usa motocicletas, el medio más práctico para recorrer las veredas y los caminos de tierra que conectan las comunidades de la zona, por donde un vehículo militar difícilmente puede pasar. Según la información obtenida por este medio, se mueve con un grupo compacto de seis a diez hombres, donde algunos de sus acompañantes van adelante para revisar el camino y otros cierran la marcha. Si detectan presencia militar o policial, el grupo cambia de ruta.

Protección

La seguridad física de Ferrera Rodas estaría a cargo de exmilitares, quienes además administrarían los lugares donde se resguarda. Ahí estaría una de las claves de su evasión, ya que estos hombres conocen desde adentro cómo se planifican y ejecutan los operativos de las fuerzas de seguridad, lo que les permitiría anticipar sus movimientos y trazar rutas para evadirlos. Las fuentes señalan, además, que el grupo contaría con información sobre los desplazamientos de las autoridades en el sector, al tener personal infiltrado en las fuerzas de seguridad. Esta filtración de información le permitiría al grupo conocer con anticipación los movimientos de los cuerpos de seguridad, identificar las zonas donde se desarrollarán las operaciones y modificar sus desplazamientos o esconderse antes de que lleguen los agentes. Según las fuentes, esta red de colaboradores sería una de las ventajas que mantiene al grupo un paso adelante de las autoridades.

Ambiente

En Yoro, la presencia de motocicletas en los caminos al caer la tarde se ha vuelto motivo de alarma. “No hay autoridad aquí, pasan solas las calles y ya se sabe que es la ley del más fuerte”, dijo un poblador de la zona, quien pidió no ser identificado por temor a represalias. Como él, muchos evitan salir de noche y prefieren no hablar del tema. Quienes aceptaron hacerlo pidieron reserva de su nombre, conscientes de que en comunidades pequeñas cualquier palabra puede tener consecuencias. El clima de tensión alcanza también al comercio. Según fuentes con conocimiento del despliegue en la zona, los negocios se niegan a venderles a los militares que participan en la búsqueda, tras las masacres y amenazas que circularon en audios de El Diablo. "Allí está feo el ambiente, en esa zona hay más de mil militares y no pueden comprar nada. Ahorita, para ellos, de nada sirve andar dinero en Yoro, no les venden en los negocios", relató.