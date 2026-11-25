San Pedro Sula, Honduras. Los boletos aéreos continúan registrando precios elevados, una situación que ha incidido en la disminución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos del país, pese a que actualmente es temporada alta. El alto costo de los pasajes representa una barrera para quienes planean viajar durante este período, lo que podría estar limitando la demanda de vuelos nacionales e internacionales. Esta situación contrasta con el comportamiento habitual de la temporada alta, cuando se espera un mayor movimiento de viajeros. El cierre de aerolíneas y los altos costos de los boletos aéreos han provocado que muchos hondureños prefieran viajar por vía terrestre hacia El Salvador para tomar sus vuelos desde ese país. Esto se debe a que, al contar con una mayor oferta de aerolíneas y destinos, encuentran boletos más accesibles que en Honduras.

Esta tendencia se ha vuelto cada vez más frecuente entre los viajeros que buscan reducir gastos, especialmente en temporadas de alta demanda o para destinos internacionales de larga distancia. Aunque el traslado terrestre implica tiempo adicional y costos complementarios, varios pasajeros consideran que el ahorro en la tarifa aérea compensa el recorrido hasta el vecino país.

Los precios de los boletos aéreos siguen por las nubes

Los boletos aéreos, que en algunos casos superan los 1,000 dólares, continúan sin bajar. Expertos señalan que, si Honduras tuviera mayor conectividad, es decir, más rutas directas, mayor frecuencia de vuelos y mejores conexiones entre llegadas y salidas, existirían más opciones de boletos a menor costo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A inicios de mayo de este año dejó de operar en Honduras la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines, que ofrecía vuelos hacia cuatro ciudades de Estados Unidos desde el país, con tarifas que oscilaban entre 250 y 350 dólares en promedio. Su salida dejó en vilo a más de 190,000 viajeros que utilizaban sus servicios anualmente desde los diferentes aeropuertos hondureños.

La salida de Spirit Airlines redujo las opciones de vuelos económicos

Con la salida de Spirit Airlines del mercado hondureño, tras declararse en quiebra, el Aeropuerto Internacional Palmerola se quedó sin aerolíneas de bajo costo y perdió vuelos directos a Fort Lauderdale, Houston y Nueva Orleans. La salida de Spirit Airlines del mercado representó la pérdida de aproximadamente el 25% de la conectividad del país con Estados Unidos, uno de sus principales mercados. En abril de este año, la aerolínea de bajo costo Volaris también suspendió de manera indefinida sus vuelos entre varias capitales de Centroamérica, incluidos los que conectaban con San Pedro Sula, Honduras.

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Estos últimos meses del año corresponden a la temporada alta en los aeropuertos de Honduras. Sin embargo, el cierre de aerolíneas y rutas, además de los altos costos de los boletos aéreos, han pasado factura al tráfico de viajeros. El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, ubicado en San Pedro Sula, es el más activo del país. Anualmente registra más de un millón de viajeros nacionales e internacionales.

Disminuye el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Honduras

Datos proporcionados por Ehisa a LA PRENSA, mediante una solicitud de información, detallan que, de enero a septiembre de 2026, el aeropuerto Villeda Morales registró 100,000 pasajeros nacionales y 900,000 internacionales. Por su parte, el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán, contabilizó 200,000 pasajeros nacionales y 200,000 internacionales. El Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson, en La Ceiba, reportó cerca de 100,000 pasajeros nacionales y 10,000 internacionales. “En el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales se proyectan aproximadamente 150 mil pasajeros para diciembre de 2026, tomando como referencia el tráfico registrado en diciembre de 2025 y ajustándolo por la evolución observada en 2026. Incluye pasajeros nacionales e internacionales en ambas direcciones”, dijo Ehisa. El Villeda Morales opera semanalmente 80 vuelos internacionales y 67 vuelos domésticos. La Ceiba registra 110 operaciones y Roatán, 70. El Villeda Morales que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana tiene su último vuelo de la noche a las 11:29 p. m. y corresponde al CM457 de Copa Airlines, en la ruta entre San Pedro Sula y Panamá. El Villeda Morales cuenta con 13 aerolíneas, de las cuales dos son nacionales y 11 internacionales.

JetBlue ofrecerá un vuelo diario desde Palmerola hacia Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, aunque cuenta con una infraestructura envidiable, tiene como tarea seguir creciendo con la incorporación de nuevas aerolíneas. Actualmente, las compañías que operan vuelos regulares son American Airlines, Avianca, Copa Airlines, Iberojet, United Airlines y Aeroméxico. Recientemente, la aerolínea de bajo costo JetBlue anunció el inicio de vuelos diarios directos entre Fort Lauderdale en Floridad, Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Palmerola a partir del 25 de febrero de 2027. Las autoridades de Ehisa informaron que han tenido acercamientos con nuevas aerolíneas y les han enviado propuestas comerciales para operar en los aeropuertos de San Pedro Sula y Roatán.

En busca de nuevas aerolíneas

En una entrevista con LA PRENSA, Andrés Ehrler, ministro de Turismo, declaró que mantienen negociaciones con nuevas aerolíneas para su llegada al país. Además, señaló que realizarán una gira por Estados Unidos para promover a Honduras como destino y captar compañías que ofrezcan nuevas rutas. Ehrler declaró que continúan trabajando para atraer aerolíneas de bajo costo y ofrecer mayores opciones de vuelos y rutas a los viajeros hondureños. En 2025 se registró una disminución de 196,435 pasajeros en comparación con 2024, una cifra que podría ser mayor este año debido al cese de operaciones de dos aerolíneas de bajo costo.

Datos proporcionados por Ehisa a LA PRENSA detallan que el Aeropuerto Ramón Villeda Morales lideró el tráfico de pasajeros en el país en 2025, con 1,300,342 viajeros nacionales e internacionales. Le siguió el aeropuerto de Roatán, con 504,077, y el de La Ceiba, con 114,483. En total, los tres aeropuertos sumaron 1,918,902 pasajeros. En 2024, el tráfico fue de 2,115,337.

Agencias de viajes no prevén una pronta reducción en el precio de los boletos aéreos

Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, manifestó que el movimiento de viajeros es menor debido a que el poder adquisitivo de los hondureños ha disminuido por los altos costos y los bajos salarios.