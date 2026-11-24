El presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, confirmó que el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal por lo que corresponde al pleno designar al juez que conocerá el caso.

Tegucigalpa, Honduras. El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocará a una reunión urgente este miércoles 25 de noviembre para nombrar a un juez natural que conocerá un requerimiento fiscal contra un alto funcionario de la administración anterior.

"Entró un requerimiento fiscal de un alto funcionario del Estado que se va a nombrar un juez natural de la administración pasada", expresó Vallecillo.

Ya que se trata de un funcionario, el Código Procesal Penal establece facultades en las que el pleno de magistrados debe designar un juez natural y una Corte de Apelaciones que se encargará de conocer los recursos que se interpongan una vez iniciado el proceso.

No obstante, Wagner Vallecillo no precisó detalles relacionados con la identidad del funcionario requerido por el Ministerio Público.