Doha, Qatar.

La jornada 2 del Mundial Sub-17 continuó este martes 24 de noviembre en Qatar y uno de los grupos que tuvo actividad fue el L con los duelos entre Japón vs Serbia y Honduras vs Colombia. De los cotejos salieron los primeros clasificados de este sector a la siguiente ronda del torneo.

En primera instancia, Serbia se midió ante Japón. Ahí, la escuadra europea salió victoriosa con el tanto de Dragan Anokic y sumó su segundo triunfo luego de su debut ante la H (2-0) y ahora se alza en la cima del encasillado.

En la otra serie, Honduras sufrió una dolorosa derrota ante Colombia, la segunda consecutiva. La 'Mini H' perdonó ante los cafeteros y le salió caro, ya que en el segundo tiempo Colombia fue contundente y con goles de Caicedo y Escorcia logró quedarse con los tres puntos.