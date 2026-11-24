La jornada 2 del Mundial Sub-17 continuó este martes 24 de noviembre en Qatar y uno de los grupos que tuvo actividad fue el L con los duelos entre Japón vs Serbia y Honduras vs Colombia. De los cotejos salieron los primeros clasificados de este sector a la siguiente ronda del torneo.
En primera instancia, Serbia se midió ante Japón. Ahí, la escuadra europea salió victoriosa con el tanto de Dragan Anokic y sumó su segundo triunfo luego de su debut ante la H (2-0) y ahora se alza en la cima del encasillado.
En la otra serie, Honduras sufrió una dolorosa derrota ante Colombia, la segunda consecutiva. La 'Mini H' perdonó ante los cafeteros y le salió caro, ya que en el segundo tiempo Colombia fue contundente y con goles de Caicedo y Escorcia logró quedarse con los tres puntos.
Con estos resultados, Serbia se queda como líder del Grupo L con 6 puntos y por diferencia de goles manda a la segunda plaza a Colombia que tiene el mismo puntaje: ambos ya están clasificados a los dieciseisavos del Mundial Sub-17.
Por su parte, Japón y Honduras se quedan en el tercer y cuarto lugar del encasillado sin sumar unidades. Ambas escuadras se miden en la última fecha, en donde buscarán aspirar por uno de los boletos como mejores terceros.
¿Qué necesita Honduras para clasificar para avanzar?
La Bicolor aún tiene una posibilidad, sin embargo tendría que golear a Japón en el cierre de la fase de grupos y esperar los resultados de los otros grupos para saber si se puede meter dentro de los ocho mejores terceros de la justa.