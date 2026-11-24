San Pedro Sula. Honduras alcanzó los 554 puntos y se posicionó como el segundo país de Latinoamérica con mejor dominio del inglés, ubicándose únicamente por detrás de Argentina (563 puntos y puesto 26 entre 117 naciones evaluadas), siendo ambos los únicos territorios latinoamericanos en alcanzar la categoría de nivel alto.

Los datos corresponden al más reciente índice global de dominio del idioma, calculado a partir de los resultados de 2.3 millones de adultos que completaron en 2025 la prueba en línea EF SET, tomando como referencia el promedio acumulado de los últimos tres años.