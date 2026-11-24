San Pedro Sula. Honduras alcanzó los 554 puntos y se posicionó como el segundo país de Latinoamérica con mejor dominio del inglés, ubicándose únicamente por detrás de Argentina (563 puntos y puesto 26 entre 117 naciones evaluadas), siendo ambos los únicos territorios latinoamericanos en alcanzar la categoría de nivel alto.
Los datos corresponden al más reciente índice global de dominio del idioma, calculado a partir de los resultados de 2.3 millones de adultos que completaron en 2025 la prueba en línea EF SET, tomando como referencia el promedio acumulado de los últimos tres años.
Debajo de las dos naciones líderes, el listado regional en nivel medio lo encabezan Uruguay (547 puntos), Paraguay (528), Perú (523), Bolivia (522) y Chile (521). En contraste, Brasil se sitúa en nivel bajo con 469 puntos, mientras que Ecuador (441) y México (431) cierran la clasificación latinoamericana en el rango muy bajo.
Dentro del istmo centroamericano, el país mantiene una ventaja holgada sobre sus vecinos: Nicaragua ocupa la segunda casilla con 512 puntos y El Salvador la tercera con 502 —ambos en nivel medio—, seguidos en nivel bajo por Guatemala (498), Costa Rica (488) y Panamá (485).
Para empresas internacionales que buscan reclutar fuerza laboral bilingüe en Centroamérica, el indicador posiciona al territorio hondureño con mayor disponibilidad de talento frente a sus competidores directos.