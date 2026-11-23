Tegucigalpa, Honduras. La ruta migratoria que durante años convirtió a Honduras en un punto de paso para cientos de miles de extranjeros que buscaban llegar a Estados Unidos ha experimentado una transformación. El tránsito de migrantes en condición irregular registra una fuerte disminución durante 2026, una tendencia que también se observa en otros países de Centroamérica. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), durante este año se han contabilizado 9,056 migrantes extranjeros en tránsito irregular por el territorio hondureño, lo que representa una reducción del 53.48% respecto al período de comparación de 2025. La disminución refleja un cambio significativo en la dinámica migratoria de la región, donde el endurecimiento de los controles fronterizos, las restricciones de ingreso a Estados Unidos y los movimientos de retorno hacia los países de origen están modificando las rutas utilizadas por los migrantes.

De acuerdo con las estadísticas del INM, el 57.54% de los extranjeros registrados son hombres, el 26.51% mujeres y el 15.95% restante corresponde a menores de edad. Estas cifras evidencian que, pese a los riesgos asociados con el tránsito irregular, las familias continúan formando parte de los desplazamientos migratorios. Entre las principales nacionalidades identificadas figuran ciudadanos de Ecuador, Cuba, Venezuela, China y República Dominicana, aunque también se registra la presencia de personas procedentes de otros países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los datos más recientes indican que entre el 1 y el 15 de noviembre se contabilizaron 597 migrantes irregulares. De ese grupo, el 55.95% eran hombres, el 28.14% mujeres y el porcentaje restante correspondía a menores de edad.

Una reducción que se extiende por Centroamérica

La caída del tránsito migratorio por Honduras coincide con la desaceleración registrada en otros puntos estratégicos de la ruta hacia Estados Unidos. Un informe presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 5,087 movimientos migratorios irregulares hacia el norte por Honduras, frente a los 19,463 reportados durante el mismo período de 2025. La diferencia equivale a una reducción aproximada del 74%, lo que evidencia que el descenso no se limita a las estadísticas nacionales, sino que forma parte de una tendencia regional. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la región del Darién, en Panamá, considerada durante años una de las principales rutas utilizadas por migrantes provenientes de Sudamérica y otras regiones del mundo.

Según los registros de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) de la OIM, durante el primer semestre de 2024 se contabilizaron 201,063 movimientos migratorios hacia el norte por esa región. Para el mismo período de 2025, la cifra había descendido a 2,927 personas, mientras que en los primeros seis meses de 2026 se registraron únicamente 280 movimientos. Los datos muestran la magnitud de la reducción de los desplazamientos hacia el norte, aunque también plantean interrogantes sobre las nuevas rutas y los destinos que están tomando quienes abandonan sus países. Para el mismo período de 2025, la cifra había descendido a 2,927 personas, mientras que en los primeros seis meses de 2026 se registraron únicamente 280 movimientos. Los datos muestran la magnitud de la reducción de los desplazamientos hacia el norte, aunque también plantean interrogantes sobre las nuevas rutas y los destinos que están tomando quienes abandonan sus países.

De medio millón de migrantes a unos pocos miles

La transformación del tránsito migratorio por Honduras resulta más evidente cuando se comparan los registros de los últimos cuatro años. En 2023, más de medio millón de migrantes extranjeros atravesaron el país, una cifra que reflejaba la intensa movilidad de personas provenientes principalmente de Sudamérica, el Caribe y otras regiones. Durante 2024, el flujo se redujo a aproximadamente 370,000 migrantes y en 2025 descendió a unos 39,000, según los datos citados por especialistas en migración. Con los 9,056 registros reportados durante 2026, Honduras mantiene la tendencia descendente que comenzó a hacerse evidente en los últimos años. El coordinador del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), César Castillo, explicó que uno de los principales factores detrás de esta reducción es el endurecimiento de las políticas migratorias, especialmente las implementadas por Estados Unidos. Las mayores restricciones y los controles fronterizos han influido en las decisiones de quienes anteriormente emprendían largos recorridos por Centroamérica con la intención de llegar a territorio estadounidense. Castillo también identificó cambios en las nacionalidades que utilizan Honduras como país de tránsito. Mientras la presencia de ciudadanos venezolanos ha disminuido, se observa una mayor participación relativa de migrantes procedentes de Ecuador y China. El especialista señaló, además, que se han registrado movimientos de retorno hacia los países de origen, particularmente de venezolanos que deciden regresar después de haber emprendido el recorrido hacia el norte. A mediados de 2026, Castillo había estimado que Honduras podría cerrar el año con entre 11,000 y 12,000 migrantes en tránsito, una proyección que reflejaba la tendencia de reducción.

El desafío de medir los retornos