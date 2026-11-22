En la caravana, algunos migrantes que comparten la postura de Dávila han desistido de continuar su tránsito y aceptado los empleos temporales, mientras que otros rechazan la propuesta laboral, ofrecida también por la Secretaría de la Frontera Sur y la Secretaría de Movilidad Humana de Tapachula, y mantienen su decisión de reanudar la marcha el lunes a las 5:00 hora local (23:00 GMT).