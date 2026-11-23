Atlántida, Honduras. El decomiso de 500 kilos de supuesta cocaína en el departamento de Atlántida fue destacado por Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, quien resaltó la coordinación entre los organismos de seguridad de ambos países. Mediante un mensaje publicado en la red social X, Cole reconoció la participación de la DEA, la Policía Nacional de Honduras y la Secretaría de Seguridad en el operativo que permitió interceptar un cargamento de 500 kilogramos de droga que, según las autoridades estadounidenses, tenía como destino final Estados Unidos.

El funcionario señaló que este tipo de alianzas resulta determinante para combatir las estructuras dedicadas al narcotráfico, frenar la distribución de sustancias ilícitas y reforzar la seguridad de ambos países. Asimismo, atribuyó los resultados de la operación a las directrices del presidente estadounidense, Donald Trump; del fiscal general interino, Todd Blanche y de Stephen Miller.

Under the directions of @POTUS @AGToddBlanche and @StephenM , Another outstanding example of international partnership @DEAHQ @PoliciaHonduras @SSEGURIDADHN in action: the seizure of 500 kilograms of cocaine destined for the United States.International cooperation is critical as we work together to dismantle narcoterrorist networks, disrupt the flow of illegal drugs, and protect our citizens and national security.Stronger partnerships @HSTaskForce @DeptofWar @Southcom . Greater global reach. One mission: Protect and defend the United States.@TheJusticeDept @USDOJ_Intl @StateDept @StateINL — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 22, 2026

La incautación se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre en una hacienda ubicada en el sector de Hicaque, municipio de Tela, Atlántida, luego de varios días de seguimiento, investigación y trabajos de inteligencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la intervención, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) encontraron el cargamento de supuesta cocaína escondido en una instalación que habría sido acondicionada para almacenar y facilitar el traslado de la droga. En el lugar también fueron decomisados ​​varios automóviles, una motocicleta y dos fusiles, que quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias investigativas.