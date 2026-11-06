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DEA respalda operativo en Colombia contra arsenal con conexión hondureña

La operación en Colombia, con apoyo de inteligencia de la DEA, dejó armas, municiones y dinero incautados, entre ellos lempiras hondureños y dólares

DEA respalda operativo en Colombia contra arsenal con conexión hondureña

DEA confirmó su apoyo de inteligencia en decomiso de armas con conexión hondureña.

 Foto: Policía Nacional de Colombia / cortesía
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Bogotá, Colombia. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) confirmó este viernes su participación en el golpe histórico contra el tráfico de armas ejecutado por las autoridades colombianas en aguas del Caribe, donde fue capturado un hondureño junto a otros cuatro hombres.

A través de su cuenta oficial en X, la DEA destacó el trabajo conjunto con la Policía Nacional y la Armada de Colombia, y aseguró que brindó apoyo de inteligencia para desarrollar la operación que permitió interceptar una embarcación cargada con armamento.

"La DEA se enorgullece de estar junto a nuestros socios colombianos en la lucha contra el narcoterrorismo. Juntos, estamos haciendo que ambas naciones sean más seguras", expresó la institución estadounidense en su publicación.

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Asimismo, detalló que, con el apoyo de su inteligencia, las autoridades colombianas incautaron más de 100 armas, municiones, dinero en efectivo y equipo utilizado por organizaciones criminales. La agencia calificó el decomiso como una muestra del alcance de las alianzas internacionales en la lucha contra las estructuras delictivas.

"Esta incautación histórica demuestra el poder de las alianzas internacionales. Este arsenal ya no puede ser utilizado para aterrorizar comunidades o alimentar el tráfico de drogas", señaló la DEA.

El operativo, denominado "Operación Poseidón", se desarrolló el 4 de noviembre en aguas del Caribe colombiano, frente a las costas de La Guajira. Durante la intervención, las autoridades interceptaron una embarcación tipo Go-Fast que transportaba un importante cargamento de armas oculto en un doble fondo.

Arsenal habría salido de Honduras

Según las investigaciones preliminares, el arsenal habría salido de Honduras, específicamente de Limón, departamento de Colón, y tenía como destino Colombia. La información de inteligencia apunta a que las armas presuntamente serían entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Conquistadores de la Sierra.

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Entre los cinco detenidos figuran cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño identificado como Wesley Méndez, según la información proporcionada. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre su lugar de origen ni sobre el presunto papel que habría desempeñado en el traslado del armamento.

El balance oficial de la operación incluye 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras. También fueron decomisados 96 proveedores y 15,542 cartuchos de diferentes calibres, además de 6,960 dólares y 23,569 lempiras hondureños en efectivo.

La embarcación utilizada para transportar el arsenal quedó inmovilizada, mientras que los cinco capturados fueron puestos a disposición de las autoridades colombianas, que deberán determinar sus posibles responsabilidades en el transporte y tráfico ilegal de armas.

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La magnitud del decomiso fue destacada por las autoridades colombianas, que aseguraron que una incautación de armamento de estas características no se registraba desde hacía 45 años en la región del Caribe. El resultado fue presentado como un importante golpe a las rutas de abastecimiento de armas de las organizaciones criminales.

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Redacción La Prensa
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