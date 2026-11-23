San Pedro Sula, Honduras. El Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula rechazó la solicitud presentada por la defensa de Isaac Sandoval Ayala, quien pretendía sustituir por una sanción económica la pena de prisión que cumple por el delito de maltrato familiar habitual contra su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana . Sandoval fue condenado en 2024 un año y seis meses de prisión, además del pago de una multa de 22.500 lempiras. Inicialmente, obtuvo medidas sustitutivas a la prisión, pero perdió ese beneficio luego de incumplir las restricciones judiciales que le prohibían acercarse a la víctima.

Tras esa infracción, Sandoval fue detenido nuevamente el 1 de septiembre de 2026 y trasladado al centro penitenciario de El Progreso, donde permaneció recluido. Su defensa presentó este lunes 23 de noviembre una solicitud para sustituir la pena de prisión por el pago de una multa, pero el órgano judicial rechazó la petición. A esta condena se suma un segundo proceso relacionado con hechos de violencia contra Aldana. El pasado 28 de octubre, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a Sandoval por los delitos de violencia contra la mujer agravada y lesiones agravadas, cometidos en perjuicio de su expareja.

Por este segundo caso, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer solicitó una pena de 10 años y ocho meses de prisión, además del pago de 10,000 lempiras en concepto de multa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La lectura de la sentencia definitiva está prevista para la tarde de este lunes 23 de noviembre, cuando se dará a conocer la pena que deberá cumplir segundo por los delitos de este expediente.

Por su parte, la defensa anunciada que en marzo de 2027 presentó una nueva solicitud de libertad condicional excepcional y que también interpondrá un recurso de casación.