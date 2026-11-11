MP pide más de 10 años de cárcel para Isaac Sandoval por agresión

San Pedro Sula. Este miércoles se realizó la audiencia de individualización de la pena en contra de Isaac Emmanuel Sandoval Ayala, condenado por los delitos de violencia contra la mujer y lesiones agravadas en perjuicio de su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón, con quien tiene un hijo.

La audiencia para la lectura de sentencia en donde se sabrán los años exactos de prisión se programó para el próximo 23 de noviembre a las 2:00 de la tarde.

“La representante de la Fiscalía de Protección de la Mujer ha solicitado penas que suman 10 años, 8 meses de reclusión y una multa de 10,000 lempiras para Isaac Emmanuel Sandoval Ayala”, informó Herbert Rivera, portavoz del Poder Judicial tras la audiencia.

Por su parte, la defensa de Isaac Sandoval pidió la imposición de las penas mínimas contempladas en la ley y adelantó las acciones legales que emprenderán tras el fallo. “La defensa pidió las penas mínimas y anunció que presentará también por este fallo un recurso de casación”, detalló el vocero judicial.

“Los jueces enfatizaron que se le impusieron medidas cautelares sustitutivas de la cárcel, es decir, permanecer en su domicilio, no salir del país y no acercarse a la víctima”, agregó Rivera. Cabe agregar que Isaac Sandoval permanece preso en El Progreso tras haber incumplido medidas previas impuestas en otro expediente judicial.