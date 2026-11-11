Congreso Móvil reinicia sesión y aprueba de inmediato los 65 proyectos para el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional reanudó este miércoles su segunda jornada de sesiones en San Pedro Sula, con una agenda que contempla la discusión de más de 30 dictámenes relacionados con proyectos que buscan mejorar la infraestructura y atender las necesidades de los municipios del valle de Sula.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que será una jornada extensa, en la que se espera avanzar en la aprobación de decretos considerados prioritarios para el desarrollo de Cortés. La sesión está prevista para concluir alrededor de las 5:00 de la tarde.

La agenda da continuidad al trabajo legislativo del martes, cuando los diputados presentaron 58 iniciativas de ley, muchas de ellas orientadas a obras de pavimentación, mejoramiento de calles, puentes, centros educativos y otros proyectos solicitados por las comunidades de los 12 municipios de Cortés.

Aunque estaba previsto que el segundo día de sesión se aprobaran los 65 proyectos de infraestructura promeridos para el valle de Sula, y se esperaba debate sobre su importancia, fue la prioridad de la agenda, por lo que el pleno ya aprobó en su solo debate todos los proyectos. Además quedó establecido que se incluirá en el presupuesto 2027-2028.