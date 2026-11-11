Congreso Móvil reinicia sesión y aprueba de inmediato los 65 proyectos para el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional reanudó este miércoles su segunda jornada de sesiones en San Pedro Sula, con una agenda que contempla la discusión de más de 30 dictámenes relacionados con proyectos que buscan mejorar la infraestructura y atender las necesidades de los municipios del valle de Sula.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantó que será una jornada extensa, en la que se espera avanzar en la aprobación de decretos considerados prioritarios para el desarrollo de Cortés. La sesión está prevista para concluir alrededor de las 5:00 de la tarde.
La agenda da continuidad al trabajo legislativo del martes, cuando los diputados presentaron 58 iniciativas de ley, muchas de ellas orientadas a obras de pavimentación, mejoramiento de calles, puentes, centros educativos y otros proyectos solicitados por las comunidades de los 12 municipios de Cortés.
Aunque estaba previsto que el segundo día de sesión se aprobaran los 65 proyectos de infraestructura promeridos para el valle de Sula, y se esperaba debate sobre su importancia, fue la prioridad de la agenda, por lo que el pleno ya aprobó en su solo debate todos los proyectos. Además quedó establecido que se incluirá en el presupuesto 2027-2028.
Previo al inicio de la plenaria, el pastor Misael Argeñal dirigió una jornada de oración en el gimnasio municipal de San Pedro Sula, escenario del Congreso Móvil. Entre los asistentes figuran alcaldes del Valle de Sula, empresarios, funcionarios del Gobierno e invitados especiales.
Zambrano destacó la importancia de esta segunda jornada, en la que se prevé discutir parte del paquete de inversiones anunciado para la región, cuyo monto, según el titular del Legislativo, supera los 30,000 millones de lempiras entre diferentes proyectos y fuentes de financiamiento.
Como parte de las actividades programadas, los diputados de Cortés también tienen previsto entregar apoyo económico a 20 centros educativos. Según información preliminar, cada escuela recibiría 100,000 lempiras, para un aporte conjunto estimado de dos millones de lempiras, aunque los montos están pendientes de confirmación oficial.
La agenda contempla, además, un encuentro de fútbol entre los parlamentarios al finalizar las actividades legislativas. La atención de empresarios, alcaldes y representantes de las comunidades se concentra en los dictámenes que podrían traducirse en nuevas inversiones para el Valle de Sula.